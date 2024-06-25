Часть ракеты Long March 2C с токсичным топливом упала вблизи китайской деревни

В интернете появилось видео, которое показывает часть китайской ракеты-носителя, которая падает на населенный пункт. Жители убегают, а от объекта высоко наверх тянется густое оранжевое облако.

Часть могла принадлежать китайской ракете Long March 2C, которая была запущена в субботу, 22 июня. Совместная миссия Китая и Франции предназначена для изучения вспышек гамма-излучения. Запуск был объявлен успешным, но, похоже, он не был безупречным.

On June 22, in the Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture of Guizhou, China, local residents captured footage of debris from a Long March 2C rocket falling. The video shows the debris trailing yellow smoke, and after it hits the ground, smoke disperses. In the video,… pic.twitter.com/wLzc0V0TOM — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) June 23, 2024

На видео видно, как первая ступень ракеты Long March 2C неконтролируемо падает над деревней на юго-западе Китая. Местные жители закрывают уши и бегут, чтобы укрыться. Сообщений о пострадавших или повреждении имущества нет. Ракетный ускоритель, кажется, упал рядом с дорогой. Распространять подобные видео жителям запрещено, однако они появляются.

June 22: the booster of a 🇨🇳 Long March 2C fell into a village — most likely in Guiding County (贵定县), Guizhou — after the SVOM X-Ray Telescope was launched from Xichang Satellite Launch Center in Sichuan. The Long March 2C launch vehicle uses highly toxic hypergolic… pic.twitter.com/8g9YFv8aEV — Byron Wan (@Byron_Wan) June 23, 2024

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Вероятно, произошла утечка топлива, цвет которого соответствует четырехокиси азота. Это химическое соединение является сильным окислителем, оно может быть смертельно токсичным, по словам Джонатана МакДауэлла, астрофизика из Гарвардско-Смитсоновского центра.

«В ракетной индустрии он известен как BFRC, большое чертово красное облако. И когда вы видите BFRC, вы бежите, спасая свою жизнь. Это довольно страшно, но именно так китайцы ведут бизнес. У них другой уровень приемлемого общественного риска», — говорит Джонатан МакДауэлл, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра.

В начале 1950-х годов СССР и Соединенные Штаты одобрили тетраоксид азота в качестве окислителя ракетного топлива, однако по данным NASA, с годами он стал использоваться реже, поскольку он чрезвычайно токсичен. При контакте с кожей, глазами или дыхательной системой он может уничтожить человеческие ткани, а если вдохнуть его, это может привести к накоплению жидкости или даже к смерти.

Известно, что Китай неосторожно относится к запускам ракет. Стартовые площадки в большинстве других стран построены вдоль побережья, ускорители обычно приземляются в океане. Китайские стартовые площадки Сичан на юго-западе, Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе и Тайюань на севере находятся внутри страны, поэтому ускорители обычно падают на населенные пункты или вблизи них. В декабре 2023 года часть ракеты Long March 3B упала возле дома в южной провинции Хунань.

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Отношение Китая к культуре космических запусков понемногу меняется. Новейшая стартовая площадка страны Хайнань расположена вблизи прибрежного национального космодрома Вэньчан на острове в Южнокитайском море. Китайские ракеты следующего поколения будут использовать керосин и жидкий водород вместо токсичного топлива. Однако старые ракеты все еще будут летать. Их вывод из эксплуатации ожидается в течение 10 лет.

Источник: Gizmodo

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