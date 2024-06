Часть ракеты Long March 2C с токсичным топливом упала вблизи китайской деревни

В интернете появилось видео, которое показывает часть китайской ракеты-носителя, которая падает на населенный пункт. Жители убегают, а от объекта высоко наверх тянется густое оранжевое облако.

Часть могла принадлежать китайской ракете Long March 2C, которая была запущена в субботу, 22 июня. Совместная миссия Китая и Франции предназначена для изучения вспышек гамма-излучения. Запуск был объявлен успешным, но, похоже, он не был безупречным.

On June 22, in the Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture of Guizhou, China, local residents captured footage of debris from a Long March 2C rocket falling. The video shows the debris trailing yellow smoke, and after it hits the ground, smoke disperses.

pic.twitter.com/wLzc0V0TOM

