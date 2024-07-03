ВВС США рассекретили разведывательный БПЛА ULTRA — значительно более дешевую альтернативу MQ-9 Reaper с автономностью 80 часов

ВВС США обнародовали фотографии своего разведывательного дрона Unmanned Long-endurance Tactical Reconnaissance Aircraft (ULTRA). Этот полусекретный БПЛА, созданный компанией DZYNE, теперь подтвержден как внедренный и активный.

Недавние беспорядки на Ближнем Востоке, и особенно в Красном море, стали полигоном для западных военных технологий, тактики и политики. БПЛА MQ-9 Reaper, которые используются как инструмент дальней разведки для защиты от террористических атак на корабли, а также для других миссий, были неоценимыми. К сожалению, один тяжелый урок заключается в том, что Reaper является уязвимым. Каждый такой аппарат стоит $30 млн, что делает их потерю от вражеского огня довольно ощутимой. Reaper изначально создавался как ударный аппарат для поражения наземных целей, который позже был модифицирован для разведывательных миссий.

ВВС нуждались в альтернативе, и ее достаточно оперативно предложила компания DZYNE Technologies Incorporated. Мэтт МакКью, генеральный директор DZYNE, сказал, что компания совместно с Центром быстрых инноваций научно-исследовательской лаборатории ВВС должна была создать беспилотник, который был бы недорогим, менее уязвимым и мог быстро подняться в воздух.

Результатом стал ULTRA, который был создан на основе существующей спортивной модели самолета. Он был переоборудован в военный беспилотный летательный аппарат с использованием коммерчески доступных технологий БПЛА. Он не такой передовой, как Reaper, но гораздо дешевле и может похвастаться продолжительностью автономного полета 80 часов с полезной нагрузкой более 180 кг.

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Кроме того, ULTRA имеет усиленную GPS навигацию и может нести разнообразные электрооптические/инфракрасные, радиочастотные и другие недорогие средства сбора разведывательной информации. Они дешевле, чем на Reaper, поскольку ULTRA работает на меньшей высоте, поэтому коммерчески доступные сенсоры вполне приемлемы.

По данным ВВС, этот доступный БПЛА позволит развернуть большее их количество в воздухе для охвата более отдаленных районов. ULTRA может выполнять миссии вдали от доступных аэродромов, используя спутниковые системы управления «наведи и нажми».

Источник: newatlas