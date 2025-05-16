Китайский холдинг Addentax Group Corp закупит биткоинов и мемкоинов TRUMP на $800 млн

Китай уже говорил о намерении начать гонку с США за криптолидерство.

Инвестиционная холдинговая компания Addentax Group Corp., базирующаяся в Китае ведет переговоры с рядом влиятельных владельцев биткоинов и других популярных криптовалют о приобретении до 8000 BTC и других цифровых активов, в частности Official Trump (TRUMP), на сумму около $800 млн.

Финансирование планируется осуществить путем выпуска обыкновенных акций. Пока что окончательные договоренности не достигнуты.

Addentax рассматривает эту инициативу как ключевой шаг в реализации долгосрочной стратегии по инвестированию и хранению цифровых активов. Одновременно компания стремится расширить свою сеть, привлекая влиятельных криптовладельцев в качестве акционеров. A

Addentax Group Corp. Addentax Group Corp. — интегрированный поставщик услуг, который специализируется на производстве одежды, логистических услугах, а также управлении недвижимостью и субаренде.

Источник: Addentax Group