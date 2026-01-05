Новости Наука и космос 05.01.2026 comment views icon

Китайцы нашли "древнейший ПК" в мире возрастом 2000 лет

Маргарита Юзяк

В Китае нашли артефакт возрастом около 2000 лет, который некоторые исследователи описали как «древнейший ПК» в мире. И нет, там не было ультраретро микросхем.

Археологи сделали находку в гробнице периода Западной Хань на территории современного Синьцзяна. Они нашли деревянную конструкцию, которую считали обычным инструментом для производства шелка. Но детальный анализ показал, что этот древний ткацкий станок работает по принципам, похожим на двоичную систему счисления. Он имеет сложную механику с рычагами, подвижными частями и системой управления узорами, которая выполняет заранее заданные инструкции.

Исследователи обратили внимание на модульную конструкцию. Одни части принимают команды, другие выполняют действия. Это напоминает современные системы ввода и вывода. Поэтому в Институте истории естественных наук Китая сравнили станок с тем, что мы сегодня называем «железо» и «программное обеспечение».

По данным Китайской ассоциации науки и техники, этот ткацкий станок может стать «древнейшим ПК» в мире. Его датируют периодом между 206 годом до н. э. и 9 годом н. э.

Так называемый «древнейший ПК» / Китайский музей шелка

Ключевой момент этого инструмента это способ управления. Согласно отчету South China Morning Post, китайские ученые назвали это «полной логической системой». Станок использует специальные карточки управления, которые задают действия в формате «да/нет», «открыть/закрыть» или «включить/выключить». Это базовые принципы той самой двоичной системы, на которой работают современные компьютеры.

Эти карты позволяют станку хранить, считывать и последовательно выполнять инструкции. Именно поэтому исследователи говорят о древнейшей форме программного управления. Узоры на шелке создаются не вручную, а через повторяющиеся механические действия. А такой метод является фактически механическим аналогом алгоритма.

При этом ученые подчеркивают: это не ПК в современном смысле слова. Станок не электронный и не имеет процессора, микросхем или оперативной памяти. Однако его архитектура и логика работы очень близки к принципам вычислительной системы.

Особенно интересно, что эта машина предшествует жаккардовому ткацкому станку 1804 года, который долгое время считался предшественником программируемых машин. Если выводы подтвердятся, это может изменить наше понимание того, где и когда возникли основы программирования и двоичной системы, а также, что означает «древнейший ПК».

Источник: IDR



