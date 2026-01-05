Плазма и коронный разряд внутри ПК: YPlasma анонсирует новую тихую систему охлаждения без движущихся частей

Технологическая компания YPlasma анонсировала новое твердотельное решение без движущихся частей для охлаждения ноутбуков на выставке CES 2026. Система обеспечивает «сверхтихий» уровень шума 17 дБ.

Согласно публикации компании в блоге, новая конструкция охлаждает ноутбуки с помощью первых в мире плазменных актуаторов DBD для бытовой электроники. YPlasma также объявила, что такая же конструкция охлаждения поступит для охлаждения серверов искусственного интеллекта.

«Плазменные актуаторы диэлектрического барьерного разряда» создают воздушный поток без каких-либо движущихся компонентов. По словам компании, движение воздуха генерируется путем ионизации тонкого слоя окружающего газа, прилегающего к диэлектрической поверхности. Другими словами, охладители YPlasma используют коронный разряд, электрогидродинамическое явление, для генерации потока воздуха с помощью электроэнергии.

Твердотельная конструкция и отсутствие движущихся частей у кулера позволили сделать его чрезвычайно тонким — до 200 микрон. Это делает его пригодным для интеграции на радиаторы или непосредственно на внутренние компоненты ПК или другой электроники.

Отличием конструкции YPlasma от охладителей AirJet от Frore System, о которых уже писал ITC.ua, является использование плазмы. Производитель утверждает, что другие исследовали ионное охлаждение с помощью коронного разряда, но именно YPlasma достигла успехов в его безопасном использовании для потребителей благодаря диэлектрическому барьеру для ограничения попадания вредных побочных продуктов озона в окружающую среду.

Напомним, Frore Systems разработала первый в мире похожий кулер несколько лет назад, и с тех пор ее охладители внедряются в ПК и ноутбуки малого формфактора. Новый растущий тренд кулеров позволяет охлаждать электронику без движущихся частей, обеспечивая сверхтихую работу и низкое потребление энергии в сверхмалых формфакторах. Но вместо плазмы AirJet использует для создания воздушного потока ультразвук.

Пока YPlasma не обнародовала никаких характеристик, которые бы говорили о возможностях новой системы охлаждения. Компания проведет живую демонстрацию устройства на выставке CES 2026, начиная с 16:00 7 января.

Источники: YPlasma, Tom’s Hardware