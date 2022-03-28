«Лаборатория Касперского» признана Федеральной комиссией по связи угрозой безопасности США

«Лаборатория Касперского» внесена в список фирм, угрожающих нацбезопасности США. Как сообщает Bloomberg, ранее в этом списке были, в основном, китайские компании, и производитель антивирусов стал первой российской.

Также Федеральная комиссия по связи (FCC) внесла в список China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA Inc.

При таком статусе федеральные средства нельзя тратить на покупку услуг и оборудования от санкционных компаний.

«Акция является частью усилий укреплению коммуникационных сетей Америки против угроз национальной безопасности» Председатель FCC Джессика Розенворсел

В «Лаборатории Касперского» выпустили заявление, в котором назвали санкции «ответом на геополитический климат, а не всесторонней оценкой целостности продуктов и услуг», и что «разочарованы» действиями FCC.

Еще в 2017 году использование ПО «Лаборатории Касперского» в федеральных информационных системах было запрещено правительством США. Тогда ссылались на возможные связи фирмы с российским правительством и шпионажем.