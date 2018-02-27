Lenovo показала гибридный ноутбук Yoga 730 с поддержкой Cortana и Alexa

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На выставке MWC 2018 компания Lenovo показала новый ноутбук под названием Yoga 730. Это гибридное устройство, которое может использоваться как в качестве ноутбука, так и в виде планшета.

Представленная новинка доступна в виде модификаций с 13- и 15-дюймовыми сенсорными дисплеями. При этом могут использоваться матрицы с разрешением Full HD или 4K. В качестве опции предлагается стилус Active Pen 2. Конфигурация включает процессор Intel Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ (для 13-дюймовой версии) или до 1 ТБ (для 15-дюймовой модификации). Покупатели более крупной модификации могут рассчитывать на опциональную дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050.

Обе версии оснащены динамиками JBL. Масса более компактной версии составляет около 1,13 кг, а более крупная модификация весит уже 1,89 кг. Дополнительно сообщается о наличии чувствительных микрофонов большого радиуса действия, которые позволят взаимодействовать с виртуальными ассистентами Cortana и Amazon Alexa через всю комнату.

Новый гибридный ноутбук Lenovo Yoga 730 поступит в продажу по цене от $880 за 13-дюймовую версию и от $900 за 15-дюймовую модификацию.

Источник: Engadget