Lenovo попыталась сделать Pivo, но получился ноутбук с вращающимся экраном

Новинка Lenovo, несмотря на название, не имеет отношения к пивоварению. Название Pivo скорее отсылает к поворотным экранам. Эта опция есть у некоторых мониторов, но пока не у ноутбуков.
Lenovo не новичок в разработке концептов. В течение последних лет компания показала ноутбук с прозрачным экраном, ноутбуки со складным и с раздвижным экраном. Не все из них попали на рынок, но один воплотился в ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.
Очевидно идеи еще не исчерпаны: Lenovo Project Pivo, о котором рассказанный известный информатор Эван Бласс, демонстрирует вращающийся экран. Возможно физически обернуть дисплей из горизонтального в портретный режим и наоборот. Вертикальный экран иногда действительно нужен для некоторых документов, также подобная ориентация предоставляет новые возможности для расположения окон.
Первый вопрос, который приходит на ум — насколько эта конструкция долговечна? Однако на рынке уже существуют много моделей складных и других устройств, которые предусматривают физические манипуляции с формой, то почему бы и нет. По крайней мере, при желании механизм можно сделать достаточно надежным.
Очевидное беспокойство вызывает долговечность механизма. Что произойдет, если в него попадет пыль или песок? А что, если пользователи забудут повернуть экран перед закрытием ноутбука? Кажется, в последнем случае устройство все равно сможет закрыться.
Модель Lenovo с раздвижным экраном стоила $3499 на момент дебюта, но ее уже трудно найти в продаже. Теоретически такой формат имеет смысл, возможно, он появился рано. По мнению VideoCardz, вращающийся Lenovo Project Pivo имеет больше шансов попасть на рынок по лучшей цене.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: