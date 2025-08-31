Lenovo попыталась сделать Pivo, но получился ноутбук с вращающимся экраном

Новинка Lenovo, несмотря на название, не имеет отношения к пивоварению. Название Pivo скорее отсылает к поворотным экранам. Эта опция есть у некоторых мониторов, но пока не у ноутбуков.

Lenovo не новичок в разработке концептов. В течение последних лет компания показала ноутбук с прозрачным экраном, ноутбуки со складным и с раздвижным экраном. Не все из них попали на рынок, но один воплотился в ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

Очевидно идеи еще не исчерпаны: Lenovo Project Pivo, о котором рассказанный известный информатор Эван Бласс, демонстрирует вращающийся экран. Возможно физически обернуть дисплей из горизонтального в портретный режим и наоборот. Вертикальный экран иногда действительно нужен для некоторых документов, также подобная ориентация предоставляет новые возможности для расположения окон.

Первый вопрос, который приходит на ум — насколько эта конструкция долговечна? Однако на рынке уже существуют много моделей складных и других устройств, которые предусматривают физические манипуляции с формой, то почему бы и нет. По крайней мере, при желании механизм можно сделать достаточно надежным.

Очевидное беспокойство вызывает долговечность механизма. Что произойдет, если в него попадет пыль или песок? А что, если пользователи забудут повернуть экран перед закрытием ноутбука? Кажется, в последнем случае устройство все равно сможет закрыться.

Модель Lenovo с раздвижным экраном стоила $3499 на момент дебюта, но ее уже трудно найти в продаже. Теоретически такой формат имеет смысл, возможно, он появился рано. По мнению VideoCardz, вращающийся Lenovo Project Pivo имеет больше шансов попасть на рынок по лучшей цене.