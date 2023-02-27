Lenovo на MWC 2023 также показала прототип ноутбука с раздвижным экраном

Журналист The Verge Jon Porter получил возможность рассмотреть ноутбук Lenovo и смартфон Motorola с экраном, размер которого может изменяться – он раздвигается вверх. Концепт устройств предлагался компанией еще в октябре прошлого года, продемонстрированные модели по-прежнему далеки от серийного производства.

Ноутбук с выдвижным экраном в сложенном виде выглядит довольно непритязательно и напоминает Yoga Book 9i с двумя экранами, продемонстрированный на выставке CES и готовящийся к продажам в июне. Диагональ свернутого экрана с соотношением сторон 4:3 равна 12,7 дюйма. Экран выдвигается с помощью переключателя на правой грани ноутбука, в процессе раскрытия слышен звук микромоторов.

Время выдвижения довольно долгое: процесс полного раскрытия занял 10 секунд. Возможно, в промышленных моделях он будет происходить быстрее. По прошествии этого времени пользователь получает почти квадратный 15,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 8:9 – примерно как если поставить два дисплея 16:9 друг над другом. Увеличенный экран имеет заметную складку в том месте, которое ранее было завернуто под клавиатуру – эта деталь также может быть доработана в серийном устройстве. Разрешения у дисплея два: 2024 x 1604 в свернутом и 2024 x 2368 в развернутом состоянии.

Экран предоставлен компанией Sharp, с которой Lenovo работала над своими складными ноутбуками ThinkPad X1. Их конкурент, Samsung Display, также объявила о своей работе над сворачиваемыми дисплеями для ноутбуков совместно с Intel.

Lenovo стремится достичь ресурса от 20 000 до 30 000 сворачиваний экрана, ориентируясь на аналогичный показатель ThinkPad X1 (это не так уж много по сравнению с декларируемыми сотнями тысяч сгибов складных смартфонов). Компания не сообщила, сколько раскладываний сейчас может выдержать опытный образец.

Смартфон Motorola с выдвижным экраном

Идея заключается в том, что складной смартфон может быть маленьким, когда нужна портативность, и большим, для более удобной функциональности. Концепт раскладного смартфона Motorola намного короче обычного телефона в свернутом состоянии и сравним с ним по диагонали в развернутом. Это работает примерно как телефон-раскладушка с дополнительным большим дисплеем – но это один и тот же экран.

В свернутом состоянии Motorola предлагает 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 15:9. С помощью легкого двойного нажатия кнопки на боковой грани экран расширяется до 6,5 дюймов при соотношении сторон 22:9.

Идея Lenovo заключается в том, что телефон будет автоматически настраивать размер экрана под выполняемые задачи и запускаемые приложения. Компания надеется, что окончательная версия позволит пользователям настраивать размер экрана для каждого сценария использования.

Поскольку экран при сворачивании огибает нижнюю часть телефона, а не исчезает внутри его корпуса, в свернутом состоянии пользователю небольшой дополнительный дисплей на задней панели. Он удобен для разных целей, в том числе и как видоискатель для создания селфи основной камерой, без необходимости использования дополнительной. Тем не менее в концепте есть и селфи-камера: она открывается когда экран свернут. Рядом с ней находится динамик, который также скрывается при разворачивании.

В концепте работает функция демонстрации забавной анимации на тыльной стороне экрана, служащей для привлечения внимания ребенка при фотографировании. Однако возможности дополнительного экранчика очевидно меньше, чем полноценных дополнительных экранов существующих складных телефонов.

Lenovo подчеркивает, что оба устройства являются ранним proof-of-concept, представители компании не смогли ответить на вопросы о дате выпуска публичных устройств и о возможной их цене. Также журналисту не дали подержать их в руках. Учитывая успешную реализацию Lenovo уже двух поколений ноутбука ThinkPad X1 Fold, на серийное производство новых устройств можно смотреть оптимистично.