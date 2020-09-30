Lenovo ThinkPad X1 Nano — самый легкий ноутбук ThinkPad в истории. Он весит всего 902 г

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Lenovo вчера капитально обновила свой ассортимент ноутбуков, анонсировав множество новинок. Помимо «первого в мире ноутбука с гибким экраном» ThinkPad X1 Fold есть еще одна модель стоящая особняком — ThinkPad X1 Nano. Это 13-дюймовый ультрапорт с топовыми характеристиками массой менее 1 кг, сертифицированный по программе Intel Evo. Новинка весит всего 902 г и является самой легкой моделью в истории линейки ThinkPad.

Корпус, само собой, не металлический. Верхняя крышка сделана из углеволокна, а нижняя часть корпуса — из магниевого сплава. Габариты Lenovo ThinkPad X1 Nano — 292,8х207,7х13,87 мм.

Ноутбук базируется на 10-нм платформе Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake) и оснащен 13-дюймовым дисплеем (в качестве опции доступна сенсорная панель) с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2160х1350 пикселей. Для экрана заявлен 100%-ный охват цветового пространства sRGB, яркость 450 кд/м² и поддержка Dolby Vision HDR.

Максимальный объем ОЗУ LPDDR4x — 16 ГБ. Подсистема хранения представлена SSD c интерфейсом PCIe объемом до 1 ТБ.

С внутренним устройством новинки можно ознакомиться на изображении ниже.

Сетевые возможности представлены беспроводным модулем Intel AX201 Wi-Fi 6/Bluetooth 5.1 и опциональным адаптером 5G/4G LTE. На гранях устройства доступны порты Thunderbolt 4 (х2) и разъем 3,5 мм. В оснащение также входят стереодинамики Dolby Atmos и четыре микрофона. Аккумуляторная батарея емкостью 48 Вт·ч обеспечивает до 17,3 часа автономной работы (это по данным производителя).

Также стоит отметить комплекс средств безопасности, в числе которых инфракрасная камера с поддержкой функции Windows Hello, механическая шторка, закрывающая веб-камеру, сканер отпечатков пальцев, модуль аппаратного шифрования dTPM 2.0 и слот для замка Kensington.

Lenovo ThinkPad X1 Nano поступит в продажу в декабре. Цена в США — от $1399. В качестве ОС может быть предустановлена как Windows 10 Pro, так и Ubuntu.

Источник: Anandtech