Новости Кино 20.12.2025 comment views icon

Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Леонардо Ді Капріо ніколи не бачив "Титаніка": "Я насправді не дивлюся свої фільми”

Леонардо Ди Каприо признался, что никогда не смотрел «Титаник», который до сих пор остается культовым. Оказалось он вообще избегает собственных фильмов.

Об этом стало известно из выпуск программы «Актеры об актерах» от Variety и CNN, который вышел 17 декабря. Актриса Дженнифер Лоуренс, которая сыграла вместе с ним в сатирически-политической ленте «Не смотрите вверх», видел ли он когда-то «Титаник».

«Нет. Я его раньше не видел», — коротко ответил актер.

Лоуренс отреагировала мгновенно: «О, тебе стоит. Бьюсь об заклад, ты мог бы посмотреть его сейчас, он такой хороший». Но актер вместо шуток объяснил свою позицию.

«Я на самом деле не смотрю свои фильмы, а ты?» — спросил Леонардо Ди Каприо.

Лоуренс призналась, что тоже почти не возвращается к собственным ролям. Но завершила мысль шуткой, что если бы снялась в чем-то по типу «Титаника», то точно бы его посмотрела. Она вспомнила, что единственным ее исключением стала картина «Афера по-американски», который она включила из любопытства, чтобы понять, хорошо ли сыграла.

Это не первый раз, когда Ди Каприо говорит о нежелании смотреть собственные работы. В августе он подтвердил это в разговоре с Полом Томасом Андерсоном для Esquire, отметив, что редко возвращается к своим фильмам. В то же время актер признал, что фильм «Авиатор» смотрел чаще других. По словам Ди Каприо, эта лента стала для него особенной из-за сотрудничества с Мартином Скорсезе и многолетней подготовки к роли Говарда Хьюза.

«Мне было 30. Это был первый раз, когда как актер я почувствовал себя неотъемлемой частью производства, а не просто актером, нанятым для роли», — объяснял он.

Леонардо Ді Капріо ніколи не бачив "Титаніка": "Я насправді не дивлюся свої фільми”
Леонардо Ди Каприо в фильме «Авиатор»

Леонардо Ди Каприо подчеркнул, что именно тогда впервые почувствовал полную ответственность за проект и до сих пор воспринимает «Авиатор» как важный этап собственного профессионального взросления. Вскоре Леонардо Ди Каприо вернется к работе со Скорзесе. В начале 2025 года 20th Century возобновила работу над экранизацией «Дьявол в Белом городе», где он сыграет серийного убийцу Генри Холмса.

Хотя «Титаник» остается одной из самых успешных лент в истории кино, похоже, для него он не стал самым главным в карьере. Фильм Джеймса Кэмерона с Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях стал глобальным хитом и определил карьерный поворот для обоих актеров. Сам Ди Каприо ранее упоминал, что работа над лентой была экспериментом, к которой он и Уинслет пришли после независимого кино, не представляя, каким масштабным станет результат. А сама Кейт Уинслет признавалась, что слава от «Титаника» сделала ее жизнь «неприятной».

Источник: People / CDR

Популярные новости

arrow left
arrow right
Детектив Бенуа Блан появится в "Достать ножи 3" только на 40-й минуте — режиссер объясняет почему
После краха "Мегалополиса" Фрэнсис Форд Коппола продает остров и часы по цене как пол острова
Disney обвинили в краже хореографии для Star Wars: Visions из фанатского видео
Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"
Вход только для лысых: зрителям фильма "Бугония" дают бесплатные билеты в обмен на "стрижку наголо"
"Бегущий человек рулит": первые отзывы критиков отмечают остроумную сатиру и захватывающие сцены
Маколей Калкин раскрыл идею для сиквела "Один дома" — с разведенным Кевином Маккалистером и его сыном
Раккун-Сити в снегу: первый взгляд на фильм "Обитель зла" Зака Креггера
Экранка трейлера "Мстители: Судный день" появилась в сети со "старым" Капитаном Америкой
Проснись, покойник: на Netflix вышел детектив "Достать ножи 3"
Первый трейлер байопика "Майкл Джексон" — племянник певца в главной роли
Disney+ разрешит пользовательский ИИ-контент на своей платформе — обозреватели говорят о "ремейках" и "сиквелах", пока нет деталей
Квентин Тарантино разнес "Голодные игры", как полный плагиат: "Почему никто не подал в суд?"
Для "Одиссеи" Нолана разработали бесшумные камеры IMAX, чтобы исправить главную проблему "Оппенгеймера"
Фейковый торрент фильма "Битва за битвой" несет троян на ваш ПК через субтитры
Первый украинский Sci Fi: фильм "Ты — космос" Павла Острикова официально стартовал в прокате
"Привет, Сидни, скучала?": вышел первый трейлер "Крик 7" с Нив Кэмпбелл
"Для этого фильма создали кинотеатры": появились первые реакции на "Аватар 3" Джеймса Кэмерона
Энди Серкис показал трейлер мультфильма "Скотный двор" — милые свиньи, метеоризм и ничего от Джорджа Оруэлла
"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката
Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить