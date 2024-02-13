Кейт Уинслет, говорит что слава от «Титаника» сделала ее жизнь «неприятной»

Актрисе было всего 22 года, когда хит Джеймса Кэмерона вышел на большом экране и стал культурным феноменом.

«Титаник» получил 11 премий «Оскар» (включая награду за лучший фильм) и на то время стал наиболее кассовой лентой всех времен, которая впервые собрала более $1 млрд во всем мире.

Исполнители главных ролей, молодые актеры Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, фактически за одну ночь превратились в звезд.

«После «Титаника» я чувствовала, что должна выглядеть определенным образом. Вмешательство СМИ в жизнь было настолько значительным, что делало ее довольно неприятной», — рассказала Уинслет в недавнем интервью Net-a-Porter.

Вскоре актриса снялась еще в нескольких лентах:

«Журналисты часто говорили: после «Титаника» ты могла сняться где угодно, а выбрала эти мелочи… Да, мне было около 20 и я смогла купить квартиру. Но быть знаменитостью ужасно».

Еще в 2022 году в подкасте «Happy Sad Confused» Уинслет вспоминала о спорах относительно ее фигуры.

«Типа я была слишком толстой. Почему они были такие злые ко мне? Я не была такой», — сказала Уинслет. «Я молодая женщина, мое тело меняется. Я напугана, так что не делайте это еще тяжелее, чем есть».

Уинслет добавила, что в те времена ее агенту часто поступали звонки с вопросами о весе актрисы.

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Уже 3 марта Кейт Уинслет вернется на HBO после успеха «Мейр из Исттауна» в новом сериале «Режим».

Источник: Variety