«Лето RTX»: NVIDIA раздаст 460 видеокарт серии 4000 (от 4060 до 4090), мониторы и игровой ПК за $7500 — но не для жителей Украины

В рамках кампании Summer of RTX 2023, посвященной выходу видеокарт GeForce RTX 4060, NVIDIA раздаст геймерам и разработчикам 460 карт RTX 4060, 4060 Ti, 4080 и 4090, несколько мониторов ASUS 1440p 360 Гц и один игровой ПК с RTX 4090 стоимостью $7500.
Игрокам достанется меньшая часть видеокарт: 100 карт RTX 4060 Ti и 200 RTX 4060 будут переданы создателям контента. «Лето RTX» – не одноразовая акция. Раздача продлится несколько недель. Точные условия неизвестны, но предусматривается активность в социальных сетях.
Как принять участие:
- Следите за NVIDIA в социальных сетях, чтобы получать ключевые подсказки и инструкции
- Лайкайте/комментируйте/отмечайте/делитесь сообщениями в социальных сетях
- Используйте #RTXOn (или любой другой предложенный хештег) в любом посте в течение лета.
- Посещайте своих любимых стримеров, чтобы присоединиться к празднованию
Призы для геймеров:
- x2 GeForce RTX 4090 Founders Edition
- x2 GeForce RTX 4080 Founders Edition
- x1 GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition
- x164 GeForce RTX 4060 разных производителей
- x3 Специальная задняя панель для RTX 4090
- x2 Монитора ASUS 1440p 360 Гц G-SYNC
- x1 ПК GeForce RTX Garage Build 4090 ($7500)
100 призовых наборов для разработчиков включают:
- x1 GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition
- x2 GeForce RTX 4060
Кампания «Лето RTX» уже стартовала и продлиться до 20 сентября. Победители будут названы 31 октября. К сожалению, в ней не смогут участвовать жители Украины.
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ ($399), 4060 Ti 16 ГБ ($499) и RTX 4060 за $299 — две последние появятся в июле
Источники: NVIDIA, VideoCardz