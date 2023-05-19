Новости Устройства 19.05.2023 в 18:20

«Лето RTX»: NVIDIA раздаст 460 видеокарт серии 4000 (от 4060 до 4090), мониторы и игровой ПК за $7500 — но не для жителей Украины

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

«Лето RTX»: NVIDIA раздаст 460 видеокарт серии 4000 (от 4060 до 4090), мониторы и игровой ПК за $7500 — но не для жителей Украины

В рамках кампании Summer of RTX 2023, посвященной выходу видеокарт GeForce RTX 4060, NVIDIA раздаст геймерам и разработчикам 460 карт RTX 4060, 4060 Ti, 4080 и 4090, несколько мониторов ASUS 1440p 360 Гц и один игровой ПК с RTX 4090 стоимостью $7500.

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Игрокам достанется меньшая часть видеокарт: 100 карт RTX 4060 Ti и 200 RTX 4060 будут переданы создателям контента. «Лето RTX» – не одноразовая акция. Раздача продлится несколько недель. Точные условия неизвестны, но предусматривается активность в социальных сетях.

Как принять участие:

  1. Следите за NVIDIA в социальных сетях, чтобы получать ключевые подсказки и инструкции
  2. Лайкайте/комментируйте/отмечайте/делитесь сообщениями в социальных сетях
  3. Используйте #RTXOn (или любой другой предложенный хештег) в любом посте в течение лета.
  4. Посещайте своих любимых стримеров, чтобы присоединиться к празднованию

Призы для геймеров:

  • x2 GeForce RTX 4090 Founders Edition
  • x2 GeForce RTX 4080 Founders Edition
  • x1 GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition
  • x164 GeForce RTX 4060 разных производителей
  • x3 Специальная задняя панель для RTX 4090
  • x2 Монитора ASUS 1440p 360 Гц G-SYNC
  • x1 ПК GeForce RTX Garage Build 4090 ($7500)

100 призовых наборов для разработчиков включают:

  • x1 GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition
  • x2 GeForce RTX 4060

Кампания «Лето RTX» уже стартовала и продлиться до 20 сентября. Победители будут названы 31 октября. К сожалению, в ней не смогут участвовать жители Украины.

NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ ($399), 4060 Ti 16 ГБ ($499) и RTX 4060 за $299 — две последние появятся в июле

Источники: NVIDIA, VideoCardz


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