«Лето RTX»: NVIDIA раздаст 460 видеокарт серии 4000 (от 4060 до 4090), мониторы и игровой ПК за $7500 — но не для жителей Украины

В рамках кампании Summer of RTX 2023, посвященной выходу видеокарт GeForce RTX 4060, NVIDIA раздаст геймерам и разработчикам 460 карт RTX 4060, 4060 Ti, 4080 и 4090, несколько мониторов ASUS 1440p 360 Гц и один игровой ПК с RTX 4090 стоимостью $7500.

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Игрокам достанется меньшая часть видеокарт: 100 карт RTX 4060 Ti и 200 RTX 4060 будут переданы создателям контента. «Лето RTX» – не одноразовая акция. Раздача продлится несколько недель. Точные условия неизвестны, но предусматривается активность в социальных сетях.

Как принять участие:

Следите за NVIDIA в социальных сетях, чтобы получать ключевые подсказки и инструкции Лайкайте/комментируйте/отмечайте/делитесь сообщениями в социальных сетях Используйте #RTXOn (или любой другой предложенный хештег) в любом посте в течение лета. Посещайте своих любимых стримеров, чтобы присоединиться к празднованию

Призы для геймеров:

x2 GeForce RTX 4090 Founders Edition

x2 GeForce RTX 4080 Founders Edition

x1 GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition

x164 GeForce RTX 4060 разных производителей

x3 Специальная задняя панель для RTX 4090

x2 Монитора ASUS 1440p 360 Гц G-SYNC

x1 ПК GeForce RTX Garage Build 4090 ($7500)

100 призовых наборов для разработчиков включают:

x1 GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition

x2 GeForce RTX 4060

Кампания «Лето RTX» уже стартовала и продлиться до 20 сентября. Победители будут названы 31 октября. К сожалению, в ней не смогут участвовать жители Украины.

Источники: NVIDIA, VideoCardz