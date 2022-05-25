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LG UltraGear 48GQ900 — 48-дюймовый безрамочный OLED-монитор с поддержкой 4K и 138 Гц

LG UltraGear 48GQ900 — 48-дюймовый безрамочный OLED-монитор с поддержкой 4K и 138 Гц

Компания LG Electronics объявила о выходе новой линейки игровых мониторов серии UltraGear (32GQ950, 32GQ850 и 48GQ900). Они станут доступными уже в мае в Японии, а затем поступят на рынки Северной Америки, Европы и Азии.

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48GQ900

Первый игровой OLED-монитор LG UltraGear имеет 48-дюймовый дисплей с разрешением 4K и может похвастаться частотой обновления 120 Гц (частота развертки 138 Гц), временем отклика 0,1 мс, безупречной точностью цветопередачи и полностью безрамочным дизайном. 48GQ900 получил фирменное антибликовое покрытие с низким коэффициентом отражения (AGLR), которое уменьшает визуальные отвлекающие факторы. Монитор 48GQ900 поставляется с пультом дистанционного управления и стильной подставкой.

LG UltraGear 48GQ900 — 48-дюймовый безрамочный OLED-монитор с поддержкой 4K и 138 Гц

32GQ950

Флагманский монитор получил дисплей Nano IPS с разрешением 4K (3840 x 2160) и реалистичной цветопередачей благодаря технологии Advanced True Wide (ATW) Polarizer.  Эта технология улучшает способность панели обеспечивать живые, точные цвета и глубокий темный при широком угле обзора. 32-дюймовый монитор LG обладает пиковой яркостью 1000 нит и 98% охватом цветового пространства DCI-P3, а также двумя портами HDMI 2.1.

LG UltraGear 48GQ900 — 48-дюймовый безрамочный OLED-монитор с поддержкой 4K и 138 Гц

32GQ850

Эта модель оснащена дисплеем Nano IPS с технологией ATW и сверхвысокой частотой обновления 240 Гц.  Время отклика составляет 1 мс. 32-дюймовый UltraGear 32GQ850 оснащен панелью QHD (2560 x 1440) с технологией ATW Polarizer, покрывает 98% процентов DCI-P3 и имеет безрамочный дизайн с трех сторон.

Все новейшие игровые мониторы LG UltraGear оснащены 4-контактным разъемом для наушников и объемным звуком DTS Headphone.

LG UltraGear 48GQ900 — 48-дюймовый безрамочный OLED-монитор с поддержкой 4K и 138 Гц

LG UltraGear 48GQ900 — 48-дюймовый безрамочный OLED-монитор с поддержкой 4K и 138 Гц

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