NVIDIA на Computex 2022: энергоэффективные видеокарты с жидкостным охлаждением, игровой монитор ASUS ROG Swift с частотой обновления 500 Гц и новые ноутбуки GeForce RTX и NVIDIA Studio

Американская компания Nvidia сделала массу интересных анонсов на выставке Computex 2022 (проходит с 24 по 27 мая в выставочном центре Nangang в Тайбэе, Тайвань).

Nvidia объявила о своем новом плане по сокращению энергопотребления центров обработки данных. Поэтому представила видеокарты с жидкостным охлаждением. A100 потребляет на 30% меньше энергии и физически занимает меньше места. Кроме того, системы с ускорением на графическом процессоре намного эффективнее, чем серверы только на ЦП, при выполнении операций ИИ и других высокопроизводительных задач.

По данным Nvida, такие компании, как ASRock, Asus и Supermicro будут использовать карты с жидкостным охлаждением в своих серверах «позднее в этом году», а слотовые карты PCIe A100 появятся в третьем квартале 2022 года. Анонсирована версия PCIe с жидкостным охлаждением видеокарты H100 (которая является версией A100 следующего поколения). Она должна появиться в «начале 2023 года».

ASUS ROG Swift 500Hz

Nvida показала также игровой монитор ASUS ROG Swift с частотой обновления 500 Гц. Он разработан для киберспорта и получил совершенно новый тип «панели Esports TN». Монитор может похвастаться режимом NVIDIA G-SYNC Esports Mode, полной поддержкой NVIDIA Reflex Analyzer, позволяющей пользователям измерять сквозную задержку системы при использовании мышей с поддержкой NVIDIA Reflex и графического процессора GeForce.



180 моделей ноутбуков

Анонсированы новые ноутбуки GeForce RTX и NVIDIA Studio, всего суммарно 180 моделей. За последний год продажи игровых ноутбуков с видеокартами семейства GeForce RTX выросли на 35%, а продажи ноутбуков NVIDIA Studio, предназначенных для творческих людей и профессиональных пользователей — в 3 раза. Ноутбуки представлены в различных форм-факторах: от двухэкранных, стационарных и трансформируемых до портативных мощных машин с G-SYNC и дисплеями 4K. Больше подробностей по ссылке.

Новые флагманские игровые ноутбуки

MSI Raider GE67 HX

Он может быть оснащен видеокартами вплоть до GeForce RTX 3080 Ti, которые работают в паре с новыми процессорами Intel Alder Lake-HX 12-го поколения, до 16 ядер ЦП, 128 ГБ ОЗУ DDR5-4800 и PCI Express Gen5 16x для будущих сверхбыстрых твердотельных накопителей. Каждый процессор разблокирован для разгона. Ноутбук MSI Raider GE67 HX также может похвастаться первым в мире OLED-дисплеем ноутбука с частотой 240 Гц.

GIGABYTE AORUS 17X

Флагман оснащен GeForce RTX 3080 Ti, 17,3-дюймовым экраном с минимальными рамками и разрешением 1920×1080, частотой обновления 360 Гц и все это в корпусе 15-дюймового ноутбука. Процессор — Alder Lake-HX i9-12900HX, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, Wi-Fi 6E, звуком DTS, Thunderbolt 4 и многое другое.

ASUS ROG Flow X16

Это обновленная версия хорошо зарекомендовавшего себя X13, в котором размер экрана увеличен до 16 дюймов, графический процессор теперь GeForce RTX 3070 Ti, а центральный — вплоть до AMD Ryzen 9 6900HS. Экран ROG Flow X16 Mini-LED работает на частоте 165 Гц с пиковой яркостью 1100 нит, что соответствует стандарту DCI-P3 для 100% для идеальной цветопередачи. Предусмотрена сверхбыстрая зарядка USB-C (батарея емкостью 90 Вт ч).

ASUS Zenbook Pro 16X

Он сочетает в себе графический процессор GeForce RTX 3060, OLED-дисплей 4K HDR с соотношением сторон 16:10. Дисплей также позволяет переключаться между sRGB, Adobe RGB и 100% DCI-P3 одним нажатием кнопки.

Для использующих приложения Adobe Creative Cloud есть инновационное новое устройство ввода с циферблатом, которое позволяет точно и быстро управлять виджетами и параметрами. Толщина ноутбука составляет всего 16,9 мм. Корпус выполнен из алюминиевого сплава.

Acer ConceptD 5

Новые Acer Concept D 5 и D 5 Pro оснащаются GeForce RTX 3060 и NVIDIA RTX A5500. Ноутбуки могут похвастаться 16-дюймовым дисплем с заводской калибровкой, разрешением 3072×1920, соотношением сторон 16:10, 100% гаммой DCI-P3 и проверкой точности цветопередачи Pantone, батареей емкостью 99,98 Вт ч, USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и кардиредом SD 7.0.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro X

Это один из самых маленьких и легких 14-дюймовых ноутбуков NVIDIA Studio, его вес всего 1,45 кг. Он оборудован графическим процессором GeForce RTX для ноутбуков с поддержкой трассировки лучей, искусственного интеллекта. Pro X оснащен 14,5-дюймовым экраном IPS с разрешением 3072×1920, 120 Гц, 16:10, 100% DCI-P3 и Delta E менее 1, а также видеокартой GeForce RTX 3050, процессором i7- 12700H, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, твердотельным накопителем M.2 PCIe Gen 4, USB-C, Thunderbolt 4, HDMI и аккумулятором на 70 Вт ч.