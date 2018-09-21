lifecell запустил премиум-тариф «Лайфхак PLATINUM» с 40 ГБ трафика, 600 минутами на другие сети и 500 ГБ облачного хранилища с абонплатой 229 грн

Сегодня, 21 сентября 2018 года, оператор мобильной связи lifecell запускает новый премиум-тариф «Лайфхак PLATINUM» и обновляет тарифы «Лайфхак», «Лайфхак Плюс» и «ХайП». Таким образом теперь все тарифы линейки становятся более «диджитальными», предлагая еще больше гигабайтов мобильного Интернета и гарантированное количество гигабайтов в облачном хранилище lifebox.

Отныне в каждом тарифном пакете обновленной линейки абонент получает следующее количество гигабайтов на 4 недели пользования пакетом услуг: в новом тарифе «Лайфхак PLATINUM» — 40 ГБ, «Лайфхак Плюс» — 30 ГБ, «Лайфхак» — 20 ГБ. Если абонент использовал больше гигабайтов, в следующий пакет услуг будет включено это дополнительное количество дата-трафика.

Такой объем мобильного Интернета позволяет свободно скачивать крупные файлы, а теперь их можно хранить в облачном хранилище lifebox, так как в тарифные планы «Лайфхак», «Лайфхак Плюс» и «ХайП» включены 50 ГБ в облачном хранилище, а в тариф «Лайфхак PLATINUM» — целых 500 ГБ. Облачное хранилище lifebox позволяет хранить фото, видео и другие файлы в облаке, не тратя на это память смартфона. Содержанием облачного хранилища можно делиться с друзьями, просто отправив ссылку.

Чтобы подключиться к тарифным планам «Лайфхак Плюс» и «Лайфхак PLATINUM», необходимо в течение 7 дней после активации стартового пакета «Лайфхак» осуществить переход на эти тарифные планы, заплатив 50 грн или 130 грн соответственно, и получить разницу объемов 4-недельных пакетов услуг.

При оплате за пакет услуг в тарифном плане «Лайфхак» до окончания срока его действия абонент получает дополнительно 30 минут звонков на номера других операторов и 30 SMS по Украине, оплачивая соответственно 119 грн. При досрочной оплате за пакеты услуг в тарифах «Лайфхак Плюс» или «Лайфхак PLATINUM» — 50 минут звонков на номера других операторов и 50 SMS по Украине дополнительно, а также экономит, оплачивая соответственно 169 грн или 229 грн за следующие 4 недели пользования услугами в рамках выбранного тарифного плана.

Источник: lifecell