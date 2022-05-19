LinkBuds S от Sony: легкие внутриканальные TWS-наушники с ANC, поддержкой LDAC и 3D-аудио навигацией за $200. Доступен предзаказ

Неделю назад Sony представила свои флагманские наушники WH-1000XM5 с отдельным чипом V1 для обработки шумоподавления (ANC), автоматической системой оптимизации шумоподавления и 30-мм драйверами из углеволокна. Продажи начнутся 20 мая. Цена — 400 долларов.

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19 мая Sony анонсировала TWS-наушники LinkBuds S (в Украине пока не продаются). Устройство весит всего 9,6 г (каждый наушник по 4,8 г), поддерживает Hi-Res Audio (в том числе по кодеку LDAC).

TWS-наушники удалось сделать такими маленькими за счет разработанного Sony миниатюрного акустического преобразователя и объединения в одном чипе платформы SoC (System on Chip) Bluetooth Audio с высококачественным процессором для обработки шумоподавления (ANC). Внутри находится 5-мм акустические драйверы с гибкой диафрагмой.

Sony LinkBuds S обладают интеллектуальной функцией адаптивного управления звуком. То есть, наушники сами определяют, где вы находитесь и что делаете, а затем регулируют параметры окружающего звука для идеального и безопасного прослушивания музыки. Со временем гаджет запоминает поведение пользователя и начинает распознавать места, которые тот часто посещает — офис, кофейня, спортзал и т. д. А затем подстраивает звук под текущую ситуацию.

В технологии Precise Voice Pickup используются микрофоны снаружи и внутри корпуса, а также усовершенствованная обработка звука. Поэтому во время разговора собеседник может четко слышать ваш голос, даже когда вокруг шумно. Алгоритм шумоподавления, основанный на искусственном интеллекте и машинном обучении с более чем 500 миллионами образцов голоса, подавляет фоновый шум и выделяет ваш голос.

Благодаря технологии Edge-AI AI DSEE Extreme, наушники динамически распознают инструментовку, жанр и индивидуальные характеристики песни в режиме реального времени, а затем восстанавливают высокие частоты, теряющиеся при сжатии аудиофайлов.

Наушники LinkBuds S поддерживают Microsoft Soundscape, что позволяет использовать навигацию по 3D-аудио.

Благодаря Google Fast Pair найти потерянное устройство будет проще. Swift Pair поможет выполнить простое сопряжение наушников с планшетом или компьютером с Windows 11 или Windows 10. А при использовании Android поддерживается многоточечное беспроводное соединение с простым переключением между различными устройствами.

Время работы батареи составляет 6 часов с активным шумоподавлением и 20 часов без него (с учетом подзарядки от кейса). Sony LinkBuds S также получили влагозащиту стандарта IPX4. Беспроводной зарядки нет.