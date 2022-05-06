Xbox Cloud Gaming разрешил играть в Fortnite бесплатно на Android, iOS и iPadOS в обход магазинов Play Market и App Store

Компания Microsoft объявила о расширении программы Xbox Cloud Gaming и сотрудничестве с Epic Games по запуску Fortnite. Теперь с учетной записью Microsoft можно зайти на Xbox.com/play и запустить «королевскую битву» Fortnite. Программа доступна в 26 странах и Украины в их числе нет. Но можно воспользоваться VPN.

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Игра поддерживается на телефонах и планшетах на базе iOS, iPadOS, Android или ПК с Windows и доступом в Интернет. При этом устанавливать Fortnite на свое устройство из магазинов Google и Apple не надо. Играть можно прямо в браузере.

«Добавление игры Free-to-Play в каталог облачных игр — важный шаг, поскольку мы продолжаем наше путешествие в облако. Мы начинаем с Fortnite и надеемся, что в будущем появится больше бесплатных игр, которые понравятся людям». Кэтрин Глюкштейн, вице-президент и руководитель отдела продуктов Xbox Cloud Gaming

Fortnite в «облаке» поддерживает и встроенное сенсорное управление, и контроллеры.

Похоже, что это пока единственный шанс для владельцев устройств Apple играть в Fortnite. Epic Games судилась с компанией за право добавить собственный платежный сервис в игру, а не платить проценты за каждую покупку. Слушания затянулись, и апелляционный суд дал Apple отсрочку по делу.