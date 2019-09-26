Huawei Mate 30 Pro — лучший в мире камерофон по версии DxOMark

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Практически никто не сомневался в том, что представленный на прошлой неделе камерофон Huawei Mate 30 Pro станет очередным новый королем рейтинга DxOMark. И действительно, французская компания отдала новинке первое место — Huawei Mate 30 Pro заработал у DxOMark на четыре балла больше предыдущего лидера Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

Напомним, основная камера Huawei Mate 30 Pro собрана из четырех: главная — широкоугольная 40-мегапиксельная (27 мм) SuperSensing с крупным сенсором 1/1.54 дюйма, системой размещения пикселей RYYB, диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией. Также в конфигурацию входит 40-мегапиксельная (18 мм) сверхширокоугольная камера Ultra-Wide Cine с матрицей 1/1.7 дюйма, диафрагмой f/1.8, системой размещения пикселей RGGB и электронной стабилизацией, 8-мегапиксельная (80 мм) телефото камера с 3-кратным оптическим приближением, 5-кратным гибридным и 30-кратным цифровым, а также диафрагмой f/2.4, оптической и AI стабилизацией и модуль 3D Depth Sensing Camera, отвечающий за измерение глубины фотографируемой сцены и качественное размытие фона. Камера Huawei Mate 30 Pro позволяет записывать видео с ISO 51200 в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду с расширенным цветовым диапазоном и сверхзамедленные ролики 720р при 7680 к/с или 1080р при 960 к/с.

В начале месяца специалисты источника DxOMark в очередной раз изменили методику тестирования, включив оценку ночных режимов и широкоугольных камер.

Итак, по итогам тестирования Huawei Mate 30 Pro получил 131 баллов за работу с фотографиями и 100 баллов за видеосъемку, общий результат составил 121 баллов.

Для сравнения, предыдущий король рейтинга Samsung Galaxy Note 10+ 5G в свое время заработал 126 баллов за фото, 101 балл — за видео, и общую оценку — 117 баллов. То есть, если говорить сугубо о видеовозможностях, то новый лидер рейтинга Huawei Mate 30 Pro проигрывает старому Samsung Galaxy Note 10+ 5G один балл.

Что касается фронтальной камеры смартфона, ей поставили всего 93 балла — меньше, чем у того же Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99 баллов) и Samsung Galaxy S10+ (96 балла), но больше, чем у Google Pixel 3 (92 балла) и OnePlus 7 Pro (86 баллов).

При столь высокой общей оценке вряд ли имеет смысл перечислять какие-либо плюсы или те несколько некритичных замечаний (грубый шум и текстурные артефакты на видео в условиях слабого освещения, нестабильность фокусировки и потерю детализации при зуммировании), сделанных источников для видимости. К тому же, все подобные рейтинги являются весьма условным мерилом. Сейчас многие небезосновательно считают, что лучшие фото, особенно ночные, делают смартфоны Google Pixel, а видео лучше остальных снимают смартфоны Apple iPhone. Кстати, лаборатория DxOMark уже тестирует смартфон iPhone 11 Pro, соответствующий отчет с оценкой должен быть опубликован в ближайшее время.

Больше технических подробностей и примеры снимков можно найти в отчете на сайте DxOMark.

P.S. А для вас имеют значение оценки DxOMark? Опираетесь ли вы на этот рейтинг при выборе смартфона?

Источник: DxOMark