Лучшие процессоры 2023 года от Gamers Nexus: AMD Ryzen 7 7800X3D победил в нескольких номинациях

YouTube канал Gamers Nexus рассказал о лучших процессорах для ПК 2023 года в разных номинациях. В нескольких из них победил AMD Ryzen 7 7800X3D, ставший лучшим процессором года, по мнению ресурса.
Лучший процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D
Чип Ryzen 7 7800X3D, который сейчас стоит $360 в США, лучше показал себя в играх и других задачах. Вместе с тем процессор достаточно энергоэффективный и не требует самых дорогих систем охлаждения.
Самые сбалансированные: Intel Core i5-14600K и Core i5-13600K
Сбалансированность оценивалась по совокупности всех проведенных тестов и цен. Теперь Intel Core i5-13600K стоит $270 и представляет неплохое сочетание всех факторов. Core i5-14600K демонстрирует лучшую производительность, но дороже и потребляет больше.
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Лучший игровой процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D
Категория максимально проста: здесь рассматривается самый продуктивный чип в протестированных играх. Им стал Ryzen 7 7800X3D.
Лучшее обновление: AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD показала лучшую поддержку предыдущей аппаратной платформы. Ryzen 7 5800X3D – лучшее, что можно установить в сокет AM4. Благодаря обновлениям программного обеспечения даже некоторые очень старые материнские платы сейчас поддерживают процессор.
Самые эффективные: AMD Threadripper 7980X и Ryzen 7 7800X3D
Об энергоэффективности Ryzen 7 7800X3D мы уже упоминали, его Gamers Nexus рекомендует для обычных ПК. AMD Threadripper 7980X по цене около $5000 – не то, что могут позволить себе владельцы компьютеров, но все же он демонстрирует лучшее соотношение энергетических затрат и производительности.
Лучшие бюджетные процессоры: Ryzen 7600 и Ryzen 5700X
Здесь тоже все очень просто: подразумеваются процессоры ценой $150-$200. AMD Ryzen 7600 и Ryzen 5700X здесь оказались лучшими, несколько более дорогой 7600X может стать лучшим выбором, если не очень тщательно соблюдать условия категории или найти хорошую цену.
Лучший высококлассный процессор: Threadripper 7970X и 7980X
Это самый производительный чип, который можно установить в ПК. Насколько это уместно делать, учитывая комическую цену – другое дело. AMD Threadripper 7970X и 7980X могут быть полезны тем, кто много монтирует видео: Gamers Nexus собираются приобрести систему на 7970X для собственных производственных нужд.
Лучший процессор до $100: Intel Core i3-12100F
Чип Core i3-12100F кажется лучшим, если не превышать ценовую отметку, но за $120 есть много привлекательных вариантов.
Самое разочарование: Intel 14-го поколения
На старте чипы были ощутимо более дорогими и не предлагали значительного прироста производительности по сравнению с предшественниками с той же архитектурой.
Приведенные номинации не всегда были однозначными и не являются стопроцентной лучшей рекомендацией. Чтобы выбрать процессор, лучше тщательно узнать его свойства в привязке к индивидуальным потребностям.