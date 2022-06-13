Netflix наконец дал «зеленый свет» второму сезону сериала «Игра в кальмара» / Squid Game

Netflix официально подтвердил, что нашумевший корейский триллер об играх на выживание «Игра в кальмара» / Squid Game получит второй сезон и опубликовал первый 10-секундный тизер вместе с первыми деталями по сюжету.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» / Squid Game вышел в 2021 году и имел потрясающий успех — за 17 дней с момента релиза шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов, что в то время стало абсолютным рекордом Netflix. Еще в конце 2021 Хван Дон Хек подтвердил начало работ над новым сезоном и пообещал вернуть в сюжет главного героя первого сезона Сон Ки Хуна. В январе топ-менеджмент Netflix подтвердил, что Squid Game точно получит продолжение и положит начало вселенной, однако формальный анонс состоялся только сейчас.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Netflix в очередной раз подтвердил, что за второй сезон «Игры в кальмара» будет отвечать Хван Дон Хек, работавший над дебютным сезоном шоу. В то же время, режиссер еще раз подтвердил возвращение во втором сезоне Сон Ки Хуну и ведущего игр. Кроме того, зрителей ждет знакомство с парнем Йонг-хи — работа-куклы из первого эпизода, где герои играли в игру «Тише едешь — дальше будешь».

Ранее авторы шоу отмечали, что продолжения нельзя ожидать раньше конца 2023 года, но нельзя исключать изменение графика — второй сезон может получиться как раньше, так и позже.