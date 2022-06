Netflix наконец дал «зеленый свет» второму сезону сериала «Игра в кальмара» / Squid Game

Netflix официально подтвердил, что нашумевший корейский триллер об играх на выживание «Игра в кальмара» / Squid Game получит второй сезон и опубликовал первый 10-секундный тизер вместе с первыми деталями по сюжету.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» / Squid Game вышел в 2021 году и имел потрясающий успех — за 17 дней с момента релиза шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов, что в то время стало абсолютным рекордом Netflix. Еще в конце 2021 Хван Дон Хек подтвердил начало работ над новым сезоном и пообещал вернуть в сюжет главного героя первого сезона Сон Ки Хуна. В январе топ-менеджмент Netflix подтвердил, что Squid Game точно получит продолжение и положит начало вселенной, однако формальный анонс состоялся только сейчас.

