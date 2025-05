Лицо Эбби в сериале «Одни из нас» / The Last Of Us дорисовали при помощи CGI — актрису накануне съемок покусал паук

Оказывается, в одном из эпизодов второго сезона сериала «Одни из нас» / The Last Of Us лицо актрисы Кейтлин Дивер, сыгравшей Эбби, пришлось «исправлять» с помощью CGI.

В интервью The Los Angeles Times Дивер рассказала, что ее сильно покусал паук на момент съемок первого эпизода, а след был настолько большим, что грим бы не справился и пришлось привлекать компьютерную графику

«Это было в первом эпизоде со Светляками», — вспоминает Кейтлин. «Я ушла домой на несколько недель и меня укусил паук за щеку. Изначально я подумала, что это сыпь, но это был огромный след от укуса. Я ненавижу употреблять это слово, но он просто сочился. Компьютерная графика сработала прекрасно, на экране невозможно разглядеть, что там что-то не так».

Актриса добавила, что после этого случая у нее остался шрам на лице, поскольку укус требовал операционного вмешательства.

Кейтлин Дивер, несмотря на то, что появилась всего в паре эпизодов второго сезона, выступает главной новой персонажкой The Last Of Us — девушка является солдаткой WLF и параллельно охотится на Джоэла (Педро Паскаль), чтобы отомстить за убийство своего отца-врача, который хотел«с концами» прооперировать Элли (Белла Рамзи). Фаны оригинальной игры и те, кто уже завершил смотреть второй сезон сериала, хорошо знают, что ее планы в конце концов были успешными, а персонажка Рамзи в свою очередь отправилась на охоту за убийцей Джоэла в Сиэтл, встретив ее только в финале.

Актрису, как и ее коллегу Беллу Рамзи, активно критиковали за физическое несоответствие роли. Хотя сама Дивер рассказывала, что ее взяли на роль без кастинга, поскольку шоуранеры были уверены, что она идеально впишется в историю. Что интересно, когда впервые появилась идея экранизация игры, Кейтлин встречалась с шоураннером Нилом Дракманном для обсуждения потенциального сотрудничества в качестве Элли, на роль которой фаны в то время ее активно продвигали из-за внешнего сходства.

Первые два сезона сериала «Одни из нас» уже можно посмотреть полностью, третий — официально в разработке, тогда как завершить историю планируют на четвертом.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Ранее актриса Кэтрин О’Хара, сыгравшая психолога из Джексона Гейл, подтвердила, что третий сезон сосредоточится на истории Эбби, и из намеков в финальном эпизоде, мы уже знаем, что нам покажут все те же 3 дня в Сиэтле, но уже от лица персонажа Дивер, а не Элли и Дины. В том же интервью Кейтлин выразила желание добавить в свою историю эпизод-флешбэк с убитым отцом, вроде того, что выделили истории Элли и Джоэла с днями рождения.