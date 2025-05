Книга, которую Эбби читает в финале The Last Of Us, имеет удивительную связь с «Игрой престолов»

Второй сезон сериала The Last Of Us официально завершился с релизом седьмого и финального эпизода, однако принес немало интересных «пасхалок» и подсказок к продолжению истории.

В статье присутствуют спойлеры ко второму сезону The Last Of Us.

Если вы уже посмотрели седьмой эпизод, то знаете, что в финале нам показывают Эбби в штаб-квартире WLF с подписью «Сиэтл. День 1» — фактический намек на то, что третий сезон начнется теми же тремя днями в городе, но уже от лица персонажа Кейтлин Дивер, а не Элли и Дины. В момент, когда Эбби вызывают к Айзеку, она держит в руках таинственную книгу под названием «Воры города» Бена Давидоффа — и, как отмечает сайт Screen Rant, это прямая отсылка к сошоураннеру «Игры престолов» Дэвиду Бениоффу, который издал в 2008 году роман «Город воров» о взрослении времен Второй мировой войны.

Само появление книги в руках Эбби отражает события видеоигры, с единственным исключением, что там персонажка держит в руках реальный экземпляр. Можно предположить, что решение обновить название и автора связано с изменениями во временной шкале сериала, где вспышка заражения произошла еще в 2003, а не 2013 году, поэтому фактически книга Бениоффа в то время еще не была написана.

Режиссер The Last Of Us Брюс Стрейли в интервью Games Industry в 2012 году рассказывал, что «Город воров» стал одним из главных вдохновений для игры — не с точки зрения повествования, а как способ исследования того, как рассказать историю таким образом, чтобы читатели эмоционально погрузились в персонажей и их цели. Книга также исследует развитие связи между двумя персонажами, когда они путешествуют на опасную территорию.

Среди прочего «Город воров» дразнит появление нового второстепенного персонажа в The Last Of Us тем, что одного из главных героев повествования зовут Лев — в определенной части игры рассказывается о дружбе Эбби с одноименным персонажем и его сестрой Ярой, рожденной от набожной матери-серафитки.

Собственно появление книги Бениоффа — не единственная связь TLOU с «Игрой престолов». Актеры Педро Паскаль и Белла Рамзи, задолго до появления в ролях Джоэла и Элли, сыграли в сериале по книгам Джорджа Мартина Оберина Мартелла и Лиану Мормонт. Также Марк Майлод, снявший шесть эпизодов «Игры престолов», выступил одним из режиссеров «Одних из нас», а шоураннер TLOU Крейг Мезин помогал создать черновую версию эпизода «Зима близко».

Что касается Бениоффа, то он вместе с коллегой Даниэлем Вайсом руководил сериалом «Игра престолов» от начала до последнего сезона, и именно их некоторые фанаты критикуют за противоречивый финал. Сейчас дуэт работает над вторым сезоном «Проблемы трех тел».

Оба сезона The Last of Us пока доступны для одновременного просмотра на стриминге Max, тогда как в Украине их легально можно посмотреть на Megogo. Ранее HBO предоставил данные по просмотру финала второго сезона, который собрал 3,7 млн зрителей на разных платформах — дебютный эпизод, для сравнения, имел 5,3 млн зрителей, но компания ожидает, что седьмой догонит эти показатели позже.