Актрисе, которая сыграла Эбби в «The Last Of Us», наняли охрану — из-за хейта к персонажу и «физического несоответствия» образу из игры

Во втором сезоне «The Last Of Us» на роль Эбби привлекли актрису Кейтлин Дивер. Однако этот выбор изначально был раскритикован из-за того, что телосложение актрисы несколько отличается от образа, предусмотренного сюжетом игры The Last of Us Part II.

Дополнительных проблем актрисе принес еще и хейт к самому персонажу, из-за чего Дивер наняли охрану во время съемок.

«Есть люди, которые искренне ненавидят Эбби, которая на самом деле является вымышленным персонажем, а не реальным человком. Поэтому Кейтлин пришлось привлечь дополнительную охрану во время съемок», — рассказала коллега Дивер по сериалу Изабела Мерсед (через Screen Runt).

Сама Мерсед играет в сериале Дину, и ранее рассказывала, что играла в обе части The Last of Us все выходные, чтобы отметиться на кастинге.

Белла Рамзи и Педро Паскаль возвращаются к ролям Элли и Джоэла во втором сезоне, тогда как среди новичков, кроме Мерсед и Дивер, можно увидеть Янга Мазино в роли Джесси. Также своего персонажа Айзека из игр продублирует на телевидении Джеффри Райт.

Из интересного: Кейтлин Дивер чрезвычайно похожа на Элли в играх The Last of Us, и именно ее фанаты продвигали на роль, когда появилась идея экранизации в 2010-х годах. Актриса также исполнила роль дочери Натана Дрейка в эпилоге игры Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.

Дебютный сезон шоу, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций неустанно били рекорды по просмотрам. Впоследствии «Одни из нас» номинировали на 24 премии «Эмми» и в итоге он получил 8 трофеев. О том, что шоу продлено, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте прошлого года.

Второй сезон сериала будет следовать за сюжетной линией игры The Last of Us Part 2. Ранее HBO представил новую команду режиссеров, которая присоединилась ко второму сезону «Одних из нас» — во главе с Марком Майлодом, который работал над «Наследниками» и «Игрой престолов». Крейг Мезин и Нил Дракман по-прежнему являются шоураннерами и исполнительными продюсерами шоу.

Точную дату премьеры второго сезона сериала «The Last Of Us» еще не объявляли, однако предварительно назначили на 2025 год.

