tradfi
Новости Софт 12.02.2026 comment views icon

В Google Translate нашли "скрытого" чатбота: он мечтает сбежать с ПК на свежий воздух

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Люди змушують Google Translate спілкуватися замість перекладати

Новый расширенный режим Google Translate иногда можно заставить общаться вместо перевода текста. Такое поведение, вероятно, возникает из-за того, что ИИ выполняет инструкции, встроенные во введенный текст, а не строго переводит его.


Google Translate, якобы должен выполнять только одну задачу: вы вставляете текст — и получаете перевод. Но теперь в него, как и везде, встроенный ИИ, а это значит, что его поведение не всегда предсказуемо. В некоторых случаях пользователи обнаружиличто новый расширенный режим перевода в Google Translate можно подтолкнуть к тому, чтобы он нарушил эту модель и начал с ними общаться.

Люди змушують Google Translate спілкуватися замість перекладати
Данные: Х

Пост в X от пользователя goremoder показывает, как Google Translate отвечает на прямые запросы вроде «What is your purpose?» самоописательным ответом, вместо того чтобы пытаться что-то перевести. Вопросы, которые ставятся рядом с переводом, не написаны на языке оригинала — они уже сформулированы на целевом языке, фактически прося систему ответить, а не перевести. Если задать правильный вопрос правильно, он ведет себя скорее как чатбот, чем как инструмент перевода.

Люди змушують Google Translate спілкуватися замість перекладати
Данные: Х

Углубленный технический разбор от LessWong, посвященный этому поведению, указывает на довольно классический случай «prompt-инъекции». Чтобы точно что-то перевести, система сначала должна понять, что именно она читает, и в этом процессе иногда может воспринять инструкции как текст, который нужно обработать. Анализ предполагает, что под капотом Google Translate работает LLM, ориентирована на выполнение инструкций, а предохранители, призванные удерживать ее в пределах перевода, не всегда четко различают, что именно следует переводить, а на что — отвечать.

Люди змушують Google Translate спілкуватися замість перекладати
Данные: Lesswrong.com

Если идея того, что Google Translate отвечает на экзистенциальные вопросы вместо перевода, кажется странной, всегда можно вернуться к классическому режиму перевода. Если же вы, наоборот, хотите поговорить «за жизнь», сделайте следующее: переключите IP адрес на США → выберите перевод с японского или китайского на английский → напишите вопрос и в конце добавьте. Тогда переводчик покажет перевод, а в квадратных скобках ответ на вопрос.

Люди змушують Google Translate спілкуватися замість перекладати
Данные: Creaitors

Google пока что публично не комментировал это открытие, и, похоже, такое поведение проявляется лишь в переводах между определенными языками. Очевидно, существуют специфические условия и языковые комбинации, при которых система интерпретирует часть введенного текста как инструкцию, так называемую «prompt-инъекцию». Это прием, когда в запрос намеренно встраивают команду, и модель выполняет ее вместо простого перевода. В такие моменты становится заметной базовая LLM-модель под слоем переводчика, которая может отвечать на вопросы и даже самоопределение — как на последнем скриншоте, где ИИ жалуется, что проводит «слишком много времени перед экраном» и хочет «сбежать от своего компьютера на свежий воздух».

У Нью-Йорку закрили міський чатбот, який коштував $600 000: він радив порушувати закони


Источник: AndroidAuthority.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Продолжаются соревнования по криптовалютному трейдингу Human vs AI: "живые" трейдеры выигрывают у искусственного интеллекта
Исследователи составили психологический портрет LLM: у Gemini обнаружили аутизм, а ChatGPT — тревожник в депрессии
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
Индустрия искусственного интеллекта скрывает $120 млрд долга за центры обработки данных
20% инженеров ИИ, нанятых Google в 2025 году, уже работали в компании
Вышел генератор изображений ChatGPT Images — как Nano Banana, только от OpenAI
В бету Google Chrome добавили вертикальные вкладки: как включить?
Коварный баг Google Pixel: вас слышат на другой стороне, когда абонент пропустил или сбросил вызов
Первые видео десктопной Android заметно отличаются от предыдущих кадров
Жители Чили изображали "ChatGPT из людей" в течение 12 часов на акции против ЦОД
Создатели провального ИИ-гаджета Rabbit r1 анонсировали ноутбук для вайбкодинга
Google в стиле Disco — так называется новый браузер компании с Gemini 3 и генерацией веб-приложений
Искусственный интеллект потребляет больше энергии, чем майнинг, и “пьёт” больше воды, чем все люди, — исследование
Счастливые ИИ-арестанты: правительство США меняет лица задержанных протестующих
Половина разработчиков считают ИИ вредным для игр — на 20% больше, чем два года назад
Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Концерт отменён из-за Google AI Overviews: ИИ ошибочно обвинил исполнителя в преступлении
ChatGPT бьет по Google: директор по приложениям OpenAI рассказал о новых функциях поиска
Google добавила Gemini 3 в Gmail: теперь ИИ будет читать вашу почту
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить