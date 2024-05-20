Mac Studio и Mac Pro перейдут на чип M4 не ранее середины 2025 года, уступая в одноядерной производительности новому iPad Pro

Apple не планирует обновлять свои компьютеры Mac Studio и Mac Pro до чипов M4 как минимум до середины следующего года. Об этом написал Марк Гурман из Bloomberg в своем новом дайджесте Power On. Итак, оба компьютера в этом году будут предлагаться с поколением процессоров M2, в то время, как большинство других систем предложит более новые и мощные компоненты (кроме MacBook Air).

Как ожидается, в течение 2024 года все ноутбуки Apple (кроме MacBook Air) перейдут на чип M4, который компания недавно представила вместе с новым планшетом iPad Pro. Таким образом, из-за странного цикла обновления сейчас iPad Pro является лидером по одноядерной производительности среди устройств в линейке Apple. Такое положение вещей будет сохраняться еще примерно в течение года, если сравнивать его с Mac Studio и Mac Pro.

Причем отставание по этому показателю производительных систем Mac Studio и Mac Pro будет довольно значительным. Согласно результатам на Geekbench, новый iPad Pro с чипом M4 превосходит M2 Ultra примерно на 25%. Фактически даже чип A17 Pro в iPhone 15 Pro примерно на одном уровне одноядерной производительности с M2 Ultra. Хотя в многоядерной производительности M2 Ultra обеспечивает значительно лучшие результаты благодаря большему количеству вычислительных блоков. В то же время это не касается версии Mac Studio с M1 Max, который показывает чуть более низкие многоядерные показатели, чем новый iPad Pro.

Источник: The Verge

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