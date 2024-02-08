MacBook и Chromebook — антилидеры в рейтинге ремонтопригодности ноутбуков

Группа по защите прав потребителей US Public Interest Research Group (PIRG) проанализировала ремонтопригодность наиболее популярных моделей ноутбуков.

Отчет PIRG в значительной степени базируется на показателях индекса ремонтопригодности для ноутбуков и другой электроники, продаваемой во Франции — однако показатели разборки учитываются чаще, чем, например, доступность запчастей. Оценки также учитывают наличие документов на ремонт и критерии по конкретному продукту (в отчете PIRG также рассматривают телефоны) — для ноутбуков, например, это еще и предоставление обновлений и возможность сбросить программное обеспечение и микропрограмму.

PIRG проанализировал 139 моделей ноутбуков и пришел к выводу, что Chromebook, «хоть и доступнее других устройств, все еще менее поддаются ремонту, чем другие ноутбуки». Это в значительной степени произошло из-за того, что ноутбуки имели более низкий средний балл разборки (14,9), чем другие ноутбуки (15,2).

Всего в отчете рассмотрено 10 Chromebook от Acer, Asus, Dell и HP, и средняя оценка ремонта Chromebook составила 6,3 по сравнению с 7,0 для всех остальных ноутбуков.

«Оба этих показателя показывают, что, несмотря на то, что Chromebook часто считается доступным выбором для отдельных лиц или школ, он в среднем меньше поддается ремонту, чем другие ноутбуки», — пишут в отчете.

Google недавно продлила поддержку Chromebook с 8 до 10 лет. В отчете PIRG не учитываются сроки поддержки программного обеспечения, но даже если бы это было сделано, оценка ремонтопригодности Chromebook заметно не выросла бы, поскольку этот шаг лишь привел их к «отраслевым нормам», говорит Лукас Гуттерман, руководитель кампании «Создано надолго» для Образовательного фонда PIRG США. В то же время он добавил, что нынешнюю «норму» таки стоит улучшить.

Что касается ноутбуков без ОС Chrome, PIRG оценил ноутбуки Apple как худшие с точки зрения ремонтопригодности с оценкой D, поставив их позади Asus, Acer, Dell, Microsoft, HP и Lenovo. Apple получила самый низкий средний балл за разборку среди OEM-производителей (4 из 10 по сравнению со средним показателем 7,3).

Apple давно критикуют за детали, которые могут принести в жертву простоту ремонта ради дизайна или технических потребностей. Однако недавно компания изменила свое отношение к этому: поддержала соответствующий законопроект и запустила программу Self Service Repair.

По сравнению с прошлогодним отчетом, Apple повысила показатели по разборке, документации, наличию запчастей и цен на них, но этого было недостаточно, чтобы привести ноутбук к достойному уровню ремонтопригодности в глазах PIRG.

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«Несмотря на усовершенствования, MacBook все еще слишком сложно открывать и ремонтировать по сравнению со всеми другими брендами ноутбуков, которые мы рассматривали», — сказал Гуттерман.

Стоит отметить, что PIRG рассматривал разные устройства для каждой марки компьютера. Например, в отчете рассмотрено 8 ноутбуков Apple и 48 ноутбуков Dell.

PIRG обнаружил, что ноутбуки, которые исследовали для нынешнего отчета, в среднем труднее разобрать, чем технику, проверенную в прошлом году — со средним баллом разборки, который упал с 7,5 до 7,3.

Источник: Ars Technica