macOS Catalina — новая операционная система Apple для Mac

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Во время конференции WWDC 2019 компания Apple анонсировала новую операционную систему macOS Catalina для компьютеров и ноутбуков Mac, релиз которой запланирован на осень этого года. В этом релизе Apple сосредоточится на обновлении ряда встроенных в ОС программ, добавлении поддержки переноса приложений из iPad, а также некоторых других функциях.

iTunes разделят на отдельные приложения «Музыка», «Подкасты» и Apple TV

Первый релиз iTunes состоялся 18 лет назад в 2001 году и с того времени программа выросла из музыкального плеера способного записывать диски в целый медакомбайн со встроенным магазином да ещё и синхронизацией устройств Apple. Неудивительно, что со временем росла не только функциональность программы, но и жалобы пользователей.

Прислушавшись наконец-то к последним, в Apple решили разделить iTunes на три отдельных приложения, которые войдут в состав macOS Catalina: «Музыка», «Подкасты» и Apple TV. Каждое из них получит собственный дизайн и набор функций под стать аналогичным программам в iOS.

Приложения iPad на Mac

Разработчики смогут превращать приложения с iPad в нативные программы для macOS Catalina, не переписывая код. Это позволит одной команде поддерживать приложения сразу для трёх платформ: iOS, iPadOS и macOS.

Таким образом снижаются затраты на создание и поддержку приложений для платформ Apple и есть надежда, что это оживит Mac App Store, в котором интересные программы появляются далеко не так часто, как на iOS.

Обновление программ «Фотографии», «Заметки», «Напоминания» и браузера Safari

Apple планирует обновить ряд базовых программ в macOS Catalina. В частности, приложение «Фотографии» получит обновлённый интерфейс с новым динамическим режимом отображения снимков, работающим на основе машинного обучения. Кроме этого, программа в зависимости от даты будет выделять важные для человека моменты, например, в день рождения близких показывать фотографии с ними.

В «Заметках» появится новый режим отображения в виде галереи, новые опции создания списков, а также совместные папки, с помощью которых можно работать сразу над несколькими заметками вместе с одним или группой пользователей.

Программа «Напоминания» будет полностью переработана и начнёт поддерживать распознавание естественной письменной речи, автоматически конвертируя её в задания. Кроме этого, к напоминаниям можно будет прикреплять файлы.

В новой версии Safari разработчики обещают повышение скорости работы, а также новую домашнюю страницу с подсказками от Siri.

Расширение экрана на iPad

Новая функция Sidecar в macOS Catalina позволит подключать к компьютеру или ноутбуку iPad в качестве внешнего дисплея и расширять его рабочий стол либо же дублировать информацию.

С помощью этой же возможности iPad с Apple Pencile можно использовать в качестве графического планшета, создавая иллюстрации или 3D-модели на планшете и тут же транслируя их на экран компьютера.

«Экранное время»

Доступная уже некоторое время на iOS программа «Экранное время» появится и на Mac вместе с macOS Catalina.

Она собирает информацию о количестве времени, которое пользователь проводит в различных приложениях и позволяет мониторить количество потраченного на них внимания. Кроме этого «Экранное время» позволяет устанавливать лимиты времени на использование приложений и веб-сайтов, либо же просто ограничивать к ним доступ.

Отказ от 32-битных приложений

В macOS Catalina компания Apple впервые полностью откажется от использования 32-битных приложений, полностью перейдя на 64-битные.

Find My

Новая программа в macOS Catalina объединит в себе возможности приложений Find My iPhone и Find My Friends. С её помощью можно будет найти местоположение утерянного компьютера Mac, при этом даже если он не подключён к интернету.

Реализовано это с помощью отправки зашифрованных сигналов через Bluetooth на другие устройства Apple, находящиеся рядом. Таким образом Mac выступает в роли Bleutooth-маяка, а окружающие устройства временно становятся передатчиками, которые отправляют в сеть данные о местоположении компьютера. В Apple уверяют, что никакая конфиденциальная информация при этом не передаётся, и так как для этого используются очень небольшие куски данных, то это не влияет на автономность или расход трафика окружающих устройств.

Продвинутое голосовое управление

Новый режим Voice Control позволяет полностью управлять Mac через глосовые команды. Это даёт возможность получит доступ ко всем возможностям компьютера тем людям, которые не могут использовать традиционные методы управления.

Дата релиза и совместимость

Выход macOS Catalina запланирован на осень этого года, новую операционную систему получат ноутбуки MacBook, выпущенные с 2015 года, MacBook Air и MacBook Pro с 2012 года, компьютеры Mac mini с 2012, Mac Pro с 2013 года, а также моноблоки iMac, вышедшие с 2012 и iMac Pro с 2017 года.