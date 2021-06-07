Не только Ethereum: NVIDIA ограничивает производительность майнинга на своих видеокартах и для других альткоинов

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Компания NVIDIA продолжат предпринимать усилия, направленные на то, чтобы сделать игровые видеокарты менее привлекательными для майнеров криптовалют.

Ранее NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 3060, где впервые появилась функция ограничения эффективности майнинга криптовалюты Ethereum. Вскоре после начала майнинга производительность видеокарты в этой задаче снижалась примерной вдвое. Затем стало известно, что NVIDIA ограничит возможности майнинга криптовалюты Ethereum на новых видеокартах GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti. А теперь компания предприняла очередную атаку на майнеров.

С запуском GeForce RTX 3080 Ti ограничение майнинга было расширено на некоторые другие криптовалюты, в первую очередь Ether Classic и Ergo. Однако Octopus и Raven, которые являются двумя самыми прибыльными валютами после Ethereum, пока не были затронуты.

Как и в случае Ethereum, у Ether Classic и Ergo хешрейты снизились более чем наполовину. Более старый драйвер для разработчиков, который позволял майнить на GeForce RTX 3060, вызывает BSOD. В то же время прошивка инженерных образцов новой версией прошивки также невозможна. Будет интересно посмотреть, найдут ли энтузиасты криптомайнинга на видеокартах обходной путь для устранения этих ограничений.

Источник: hardwaretimes