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Майнинг Ethereum уходит в прошлое, и майнеры этому не рады – не все успеют компенсировать инвестиции в оборудование

Майнинг Ethereum уходит в прошлое, и майнеры этому не рады – не все успеют компенсировать инвестиции в оборудование

В скором времени криптовалюту Ethereum ожидает так называемое «слияние». Речь о процессе, когда текущая основная сеть Ethereum «сольётся» с системой доказательства владения. Отказ от концепции Proof-of-Work в пользу Proof-of-Stake позволит криптовалюте Ethereum существенно снизить энергопотребление сети и ускорить проведение транзакций. Но в то же время это лишит доходов до 1 млн человек, которые сейчас занимаются майнингом криптовалюты.

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Ожидается, что слияние сети Ethereum состоится в августе или осенью, хотя официальная дата не называется. Его уже несколько раз откладывали, и недавний тест перехода сети на концепцию Proof-of-Stake выявил «незначительные проблемы». Майнеры надеются, что слияние снова перенесут на более поздний срок, и это позволит им ещё немного заработать.

В последнее время криптовалюты дешевеют. Цена Ethereum за год снизилась примерно на 70%. Тем не менее майнинг этой криптовалюты всё ещё остаётся выгодным, учитывая существенное снижение цен видеокарт в последние полгода. Это позволяет закупать дополнительное оборудование.

«Я предполагаю, что люди пытаются получить как можно больше, прежде чем всё закончится», — говорит технический директор пула 2Miners Слава Карпенко.

По его словам, с ноября количество активных пользователей его пула выросло на 70% и составило около 120 тыс. человек.

Вместе с тем последние инвестиции в оборудование уже могут не окупиться. Хешрейт Ethereum почти удвоился за последний год, что уменьшает размер дохода, получаемого с того же оборудования. И если майнинг полностью прекратится через несколько месяцев, многие инвесторы просто не успеют вернуть вложенные инвестиции.

Например, 38-летний инженер из Онтарио Майк Лам, который занимается майнингом в течение года, заработал всего около $5 тыс. в криптовалюте при первоначальных инвестициях в оборудование $30 тыс. Дополнительно он ежемесячно платит около $650 за электроэнергию.  24-летний Аарон Петцольд, который занимается майнингом Ethereum в доме своих родителей в Висконсине, говорит, что ему осталось около 4 месяцев, чтобы окупить свои инвестиции в размере более $28 тыс.

Однако даже после «слияния» и прекращения майнинга Ethereum у владельцев видеокарт ещё будут возможности их дальнейшего использования, например, для майнинга других криптовалют, игр или рендеринга видео. В крайнем случае, ненужные видеокарты можно попытаться продать.

Переход сети Ethereum на метод защиты Proof-of-Stake перенесли на несколько месяцев

Источник: bloomberg


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