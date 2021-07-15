Марк Цукерберг пообещал выплатить больше $1 млрд до 2022 года авторам контента в Facebook и Instagram





Глава Facebook Марк Цукерберг анонсировал запуск новых программ с общим фондом в размере $1+ млрд, которые будут распределять между создателями контента в Facebook и Instagram до 2022 года. Определенную часть средств планируют выделить на продвижение сервиса коротких видео Reels в Instagram.

«Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов авторов, чтобы они могли зарабатывать на жизнь, поэтому мы создаем новые программы и планируем до 2022 года выделить на них более $1 млрд для выплат вознаграждения авторам за отличный контент, который они создают для Facebook и Instagram». Марк Цукерберг, основатель и гендиректор Facebook

В ближайшее время Facebook запустит новые бонусные программы, в рамках которых авторы, использующие фирменные инструменты для творчества и монетизации, смогут получать вознаграждения за достижение определенных показателей. Одна из бонусных программ будет нацелена на американских авторов контента в сервисе коротких видео Reels в Instagram, который очень похож на TikTok. Компания планирует запустить специальные пространства, где авторы контента смогут больше узнать обо всех условиях и выплатах. В Instagram такое пространство появится этим летом, а в Facebook — осенью.

Примечательно, что Facebook анонсировала новые бонусные программы для авторов контента сразу после глобального запуска сервиса коротких видео YouTube Shorts, похожего на тот же TikTok.