Marriott «соберет» небоскреб всего за 90 дней





Гостиничный гигант Marriott построит 26-этажный небоскреб в Нью-Йорке всего за 90 дней. При этом стоимость работ будет на треть дешевле среднерыночных. Как сообщает B1M, строительство обойдется в $70 млн против обычных $100 млн.

Новый отель AC NoMad будет не обычным зданием, а модульным. Его основание, холл и этажи возведут традиционным методом, а все 168 жилых комнат и крышу изготовят отдельно, в Польше, после чего переправят через Атлантический океан и соберут на месте как конструктор Lego.

В Marriott отмечают, что поскольку собирать модули на заводе и строить основание можно одновременно, процесс постройки небоскреба займет намного меньше времени — сегодня такого рода отели «сооружают» в среднем за 9 месяцев.

При этом модули приедут в Нью-Йорк почти готовыми к заселению: например, в номерах уже будут кровати и освещение, а в ванных — сантехника; строителям останется лишь поднять их при помощи башенного крана и закрепить на стальном каркасе.

Еще одно преимущество модульности состоит в том, что поскольку сборка модулей будет производиться в заводских, контролируемых условиях, конечное качество каждой комнаты будет стабильно высоким и не будет зависеть от погоды во время строительства, условий на стройплощадке и настроения строителей. Кроме того, если комнаты в традиционных отелях стоят друг к другу вплотную, конструкция модульных комнат предусматривает наличие между ними небольшого зазора. Благодаря этому у них будет хорошая звукоизоляция.

Наконец, закрепление модулей на каркасе потребует совсем немного рабочих рук — всего 30% от количества человек на традиционной стройке. Вместе с тем, в Marriott надеются, что новый отель-небоскреб не только сэкономит время и деньги компании, но и станет по-настоящему узнаваемым зданием.

«Мы хотели продемонстрировать, что модульное здание может стать чем-то большим, нежели просто демонстрацией эффективности производственного процесса», — заявил Дэнни Форстер, владелец фирмы, которая проектировала инновационный небоскреб.

Напоследок отметим, что на AC NoMad Marriott останавливаться не намерена. По планам компании, к 2025 году каждое четвертое здание, которое она возьмется возводить, будет иметь модульную конструкцию.

Источник: hightech.plus