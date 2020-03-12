«Маршрутки» Uber Shuttle впервые выедут за пределы Киева — первые два маршрута отвезут в Вишневое и Бучу





Менее года назад сервис Uber запустил «маршрутки» Uber Shuttle в Киеве, предложив пассажирам новый доступный вариант совместной поездки для ежедневного пользования. На этой неделе Uber Shuttle открывает маршруты из Вишневого и Бучи в Киев, ориентированные на тех, кто добирается в украинскую столицу, не имея личного автомобиля.

Первый маршрут из Вишневого до метро Житомирская и обратно; второй — от Бучи до метро Академгородок и обратно. Эти два маршрута будут доступны с 7.00 до 21.00 в рабочие дни.

Каждая поездка на шаттле будет иметь фиксированную стоимость поездки зависимо от километража: ориентировочно 25 грн из Вишневого до метро Житомирской и 30 грн на маршруте из Бучи до метро Академгородок.

«Анализируя данные сервиса Uber Movement, — службы, которая помогает решать транспортные проблемы — за последние несколько месяцев мы убедились, что пригороды украинской столицы продолжают активно развиваться, и что количество людей, путешествующих из них в Киев постоянно растет. Именно поэтому мы решили расширить нашу сеть маршрутов Uber Shuttle на Вишневое и Бучу, тем самым предоставив людям еще одну надежную, безопасную и недорогую альтернативу их личному автомобилю», — отметил Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, что недавно сервис выпустил отдельное мобильное приложение для услуги Uber Shuttle, которое позволяет удобнее и быстрее просматривать доступные маршруты шаттла, выбирать нужное время посадки и бронировать место для одного или нескольких человек. Также из приложения Uber Shuttle можно перейти в Google Карты, которые построят маршрут до остановки, на которую прибывает шаттл.

Отметим, что Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle. На данный момент в Uber Shuttle доступно 26 маршрутов и 637 остановок, которые покрывают все районы города. Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также UberX, Select, Black, Van и недавно запущенный электрический сервис Uber Green. В прошлом году Uber также представил сервис доставки еды Uber Eats на украинском рынке.

Источник: Uber