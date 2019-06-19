UberShuttle запустил новый маршрут Соломенка — Бессарабка и поделился статистикой первого месяца работы

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Сервис Uber представил услугу UberShuttle в Киеве месяц назад и уже готов поделиться статистикой, а также запускает новый маршрут.

Напомним, что 14 мая в Киеве UberShuttle начал работу с двух маршрутов Виноградарь — Шевченковский и Дарница — Лыбедская, а на этой неделе запускает третий — Соломенка — Бессарабка (P2A) и обратно (P2B).

В ближайшее время сервис также запустит следующие маршруты:

L2A/L2B : Троещина — Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 — ст. м. Харьковская)

: Троещина — Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 — ст. м. Харьковская) L3A/L3B : Позняки — Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 — Большая Васильковская, 28)

: Позняки — Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 — Большая Васильковская, 28) L4A/L4B: Троещина — Подол (ул. Владимира Маяковского, 97/15 — Контрактовая площадь, 1)

По итогам первого месяца работы UberShuttle в Киеве, маршрут L1 (от улицы Каунасская до станции метро “Лыбедская” и обратно) в настоящее время является наиболее популярным маршрутом, особенно по утрам, в направлении Лыбедской.

Максимальное количество пассажиров, которые одновременно воспользовались одним и тем же транспортным средством ‒ 16 человек. В среднем пользователь UberShuttle совершает 3 поездки за неделю.

Так же, как и в UberX, водители UberShuttle получают оценки в приложении. Средний рейтинг водителя UberShuttle составляет 4,92 из 5.

Наибольшее количество поездок в UberShuttle, совершенных одним и тем же пользователем ‒ 31 поездка; это означает, что данный пассажир пользовался UberShuttle почти каждый день с 22 мая по сегодняшний день.

Напомним, что UberShuttle в Киеве — это первый в Европе запуск сервиса подобного рода (аналогичный по формату сервис Uber Bus пока работает только в Египте). Он станет пилотным проектом, а результаты будут использованы для решения о масштабировании на другие рынки. Впервые о планах запуска сервиса Uber Shuttle в Киеве стало известно в середине апреля текущего года.

Shuttle — последнее дополнение к приложению Uber в Киеве, наряду с недавно запущенным электрическим сервисом Uber Green, а также доступным uberX, комфорт-классом UberSELECT, премиум-классом UberBLACK, вместительным uberVAN и сервисом доставки еды UberEats.

Источник: Uber