Uber запустил в Киеве отдельное приложение для сервиса Uber Shuttle (пока только для Android)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Uber представила новое мобильное приложение, которое было разработано специально для сервиса Uber Shuttle. Приложение позволит удобнее и быстрее просмотреть доступные маршруты шаттла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек.

Также из приложения Uber Shuttle можно перейти в Google Карты, где будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает шаттл. На данный момент в приложении Uber Shuttle доступно 22 маршрута и 586 остановок, которые покрывают все районы Киева. Приложение уже доступно в магазине Google Play для смартфонов под управлением Android.

После запуска нового приложения Uber Shuttle, основное приложение Uber будет все так же доступно в Киеве и работать в обычном режиме, предлагая такие услуги компании, как UberX, Uber Green, Uber Select и Uber Shuttle для пользователей iOS и Android. Uber Shuttle будет доступен по будням с понедельника по пятницу, как в приложении Uber, так и в Uber Shuttle.

«Жители Киева хотят иметь доступ к широкому выбору доступных, безопасных и устойчивых вариантов мобильности. Предоставляя такие сервисы, как Uber Shuttle и Uber Green, мы можем предложить им реальные альтернативы использованию личных автомобилей и привлечь больше людей к меньшему количеству автомобилей. Таким образом, мы можем помочь украинским городам бороться с такими проблемами, как заторы и загрязнение окружающей среды», — говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle. Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также UberX, Select, Black, Van и недавно запущенный электрический сервис Uber Green.

В прошлом году Uber также представил сервис доставки еды Uber Eats на украинском рынке.

Источник: Uber