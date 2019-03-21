Uber запустил в Киеве сервис Uber Green на основе электромобилей Nissan Leaf, Renault Zoe и др. по цене UberSELECT

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Как мы и предполагали, сегодня Uber запустил в Киеве новый сервис Uber Green, состоящий на 100% из электромобилей с нулевым уровнем вредных выбросов. Сервис начинает свою работу с более чем 200 полностью электрических автомобилей и нацелен на то, чтобы к концу апреля Green воспользовались не менее 10 000 человек.

Киев стал вторым городом в Центральной и Восточной Европе, где запущен Green, после Бухареста, и одним из немногих в Европе, где Uber предлагает вариант «зеленой мобильности». Uber также предлагает услуги электрического транспорта в Париже, Лондоне, Амстердаме, Лиссабоне, Порту, Цюрихе и Мюнхене.

«Мы верим, что будущее за электрическим, автономным транспортом, с возможность совместного использования, но нам предстоит пройти еще долгий путь. Цель этого нового сервиса – сделать электромобили доступными для большего числа людей в Киеве, чем когда-либо прежде, и стимулировать развитие электротранспорта. Мы не можем сделать это в одиночку – мы хотим развивать партнерские отношения с властями, автопроизводителями и другими игроками рынка энергетики, чтобы мы могли сделать электрическую мобильность доступной для всех и везде», – говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы.

В сервисе Green будут доступны, в основном, такие автомобили, как Nissan Leaf, а также Renault Zoe, Hyundai Ioniq, Tesla S, BMW i3, Chevrolet Volt, Chevrolet Bolt.

Стоимость новой услуги такая же, как в UberSELECT: 30 грн базовый тариф/1,3 грн за минуту/4,6 грн за километр. Минимальный тариф составляет 55 грн.

Чтобы заказать Green в Киеве, необходимо:

Начиная с 21 марта, 12:00, зайдите в приложение Uber, введите пункт назначения и выберите Green.

Вскоре прибудет полностью электрический автомобиль, который доставит вас по указанному адресу.

Вы можете оплатить поездку наличными или картой. Например, поездка из аэропорта в центр города будет стоить около 300 грн.

В начале работы сервиса, учитывая высокий спрос, возможно, что Green не всегда может быть доступен.

Напомним, что в данный момент Uber в Украине предлагает пользователям сервиса доступный uberX, комфорт-класс UberSELECT, экологический UberGreen, премиум-класс UberBLACK, вместительный uberVAN и сервис доставки еды UberEats.

Источник: Uber