Мартин Скорсезе не ходит в кинотеатры, потому что его раздражают современные зрители: «Сидят в телефонах и заглушают актеров разговорами»

Легендарный американский режиссер Мартин Скорсезе, среди прочих известный такими фильмами, как «Таксист» и «Славные парни», заявил, что покончил с кинотеатрами — но не беспокойтесь, только в статусе зрителя

Оказывается, режиссера очень раздражает современная публика в кинотеатрах, о чем он недавно рассказал в интервью своему другу и кинокритику Питерсу Треверсу.

«Я спросил у маэстро, почему он больше не смотрит фильмы в кинотеатрах», — пишет Треверс в своем блоге (через World of Reel). «И он раздраженно вспомнил зрителей, которые сидят в телефонах, идут купить снеки во время сеанса или шумят, заглушая голоса актеров».

Треверс на эту претензию заявил, что они и сами разговаривали во время показов, когда были молодыми, тогда как Скорсезе вполне справедливо отметил:

«Возможно, но когда мы говорили, то всегда речь шла о фильме и о том, как весело нам было обсуждать эти детали».

Что ж, Скорсезе вполне может позволить себе отказаться от просмотра фильмов в обычных кинотеатрах, поскольку уже давно построил в своих доме и квартире личные кинозалы, которые, как он отмечал в предыдущих интервью, позволяют ему отбирать и просматривать фильмы в лучшем качестве. Вероятно, именно благодаря этому обустройству режиссер смотрел и хвалил недавние ленты, такие как «Тарл», «Перл», «Носферату» и «Я видел свечение телевизора».

Напомним, что ранее 81-летний Скорсезе заявлял, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время и намерен снять еще как минимум два фильма, несмотря на то, что последний проект режиссера под названием «Убийцы цветочной луны» получил довольно скромную кассу — $158 млн по миру в целом при бюджете в $200 млн (хотя следует отметить, что это творение Apple и показы продолжились на собственном стриминге компании). Кстати в последнем случае, для режиссера есть еще одна причина быть недовольным кинотеатрами — на момент релиза в некоторых делали самовольные антракты, поскольку зрители не могли высидеть 3,5 часа хронометража на одном месте.