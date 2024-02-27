«Грызня» собирает актеров на 2-й сезон — возможно, это Энн Хэтэуэй, Джейк Джилленхол, Чарльз Мелтон и Кейли Спейни

Творение Netflix и A24, которое в этом году забрало несколько важных кинонаград, может получить продолжение с мощным актерским составом.
По данным Deadline, речь идет сразу о двух «враждующих» парах персонажей, которых сыграют Энн Хэтэуэй и Джейк Джилленхол, а также Чарльз Мелтон и Кейли Спейни.
‘BEEF’ Season 2 is expected to follow 2 couples:
• Charles Melton & Cailee Spaeny
• Jake Gyllenhaal & Anne Hathaway
(Source: Deadline) pic.twitter.com/PhJbn2sM6K
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 26, 2024
Мелтон в этом году отметился в драме Тода Гейнса «Май, декабрь», тогда как Спейни предстала в роли Присциллы Пресли в ленте Софии Копполы.
Джилленхол («Горбатая гора») и Хэтэуэй («Отверженные») были номинированы на несколько премий «Оскар», причем Энн получила свою статуэтку в 2013 году. Актеры уже появлялись вместе в фильме «Любовь и другие лекарства».
Никаких соглашений пока не подписано, однако в производство второй сезон могут запустить уже к концу лета.
Первый сезон «Грызни» получил восемь премий «Эмми» — включая звание лучшего мини-сериала, а также личные трофеи для Али Вонг и Стивена Юна.
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