Новости Кино 26.07.2024 в 16:33 comment views icon

Marvel заспойлерила X-23 в трейлере «Дэдпула и Росомахи», потому что Дафни Кин хотела прийти на премьеру

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Игорь Панченко

Автор новостей

Marvel заспойлерила X-23 в трейлере «Дэдпула и Росомахи», потому что Дафни Кин хотела прийти на премьеру

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Руководитель студии Marvel Кевин Файги рассказал о причинах такого решения на премьере ленты в Нью-Йорке.

X-23, также известная как Лора Кинни, — это клон Росомахи, созданный из его ДНК. Впервые (не считая анимационный сериал X-Men: Evolution и комиксы) этот персонаж появился в фильме «Логан» 2017 года, где юная Дафни Кин сыграла роль девочки-мутанта со сверхспособностями, похожими на способности Росомахи. X-23 обладает ускоренной регенерацией, сверхчеловеческой силой и адамантиевыми когтями.

Marvel заспойлерила X-23 у трейлері «Дедпула і Росомахи», бо Дафні Кін хотіла прийти на прем'єру

По словам Файги, Дафни Кин очень хотела посетить премьеру, но ее появление могло бы стать спойлером. Поэтому Marvel решила раскрыть эту информацию заранее

«Мы решили показать X-23 в трейлере, поскольку ее появление раскрывает эмоциональное ядро фильма», — объяснил Файги.

Руководитель Marvel добавил, что маркетинговая команда Disney точно знает, когда стоит раскрыть больше информации, а когда — сдержаться. В конце концов, студия согласилась включить X-23 в трейлер, поскольку это выглядело уместно и позволило Дафни Кин посетить премьеру.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» знаменует возвращение Хью Джекмана к роли мутанта с когтями после его прощания в ленте «Логан». Райан Рейнольдс, который в третий раз сыграет болтливого наемника, рассказал о своих впечатлениях от работы над фильмом.

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«Я больше всего горжусь тем, что каждый кадр «Дэдпула и Росомахи» продуман до мельчайших деталей. Мы уделили столько времени и внимания каждому моменту, и это действительно окупилось», — поделился Рейнольдс с журналистами.

Хью Джекман добавил: «У нас обоих были очень высокие ожидания от фильма. Мы хотели превзойти их, поскольку эти персонажи много значат для нас. Наша дружба — одна из самых важных вещей в моей жизни. Мы стремились сделать все как можно лучше, и, по моему мнению, результат превзошел все ожидания».

Также недавно Кевин Файги сказал, что возможен кинокроссовер Marvel и DC, и «Дэдпул и Росомаха» не будет последним фильмом дуэта

В Украине фильм стартовал в прокате 25 июля.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке?

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