Marvel заспойлерила X-23 в трейлере «Дэдпула и Росомахи», потому что Дафни Кин хотела прийти на премьеру

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Руководитель студии Marvel Кевин Файги рассказал о причинах такого решения на премьере ленты в Нью-Йорке.

X-23, также известная как Лора Кинни, — это клон Росомахи, созданный из его ДНК. Впервые (не считая анимационный сериал X-Men: Evolution и комиксы) этот персонаж появился в фильме «Логан» 2017 года, где юная Дафни Кин сыграла роль девочки-мутанта со сверхспособностями, похожими на способности Росомахи. X-23 обладает ускоренной регенерацией, сверхчеловеческой силой и адамантиевыми когтями.

По словам Файги, Дафни Кин очень хотела посетить премьеру, но ее появление могло бы стать спойлером. Поэтому Marvel решила раскрыть эту информацию заранее

«Мы решили показать X-23 в трейлере, поскольку ее появление раскрывает эмоциональное ядро фильма», — объяснил Файги.

Руководитель Marvel добавил, что маркетинговая команда Disney точно знает, когда стоит раскрыть больше информации, а когда — сдержаться. В конце концов, студия согласилась включить X-23 в трейлер, поскольку это выглядело уместно и позволило Дафни Кин посетить премьеру.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» знаменует возвращение Хью Джекмана к роли мутанта с когтями после его прощания в ленте «Логан». Райан Рейнольдс, который в третий раз сыграет болтливого наемника, рассказал о своих впечатлениях от работы над фильмом.

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«Я больше всего горжусь тем, что каждый кадр «Дэдпула и Росомахи» продуман до мельчайших деталей. Мы уделили столько времени и внимания каждому моменту, и это действительно окупилось», — поделился Рейнольдс с журналистами.

Хью Джекман добавил: «У нас обоих были очень высокие ожидания от фильма. Мы хотели превзойти их, поскольку эти персонажи много значат для нас. Наша дружба — одна из самых важных вещей в моей жизни. Мы стремились сделать все как можно лучше, и, по моему мнению, результат превзошел все ожидания».

Также недавно Кевин Файги сказал, что возможен кинокроссовер Marvel и DC, и «Дэдпул и Росомаха» не будет последним фильмом дуэта

В Украине фильм стартовал в прокате 25 июля.

Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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