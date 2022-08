Marvel’s Spider-Man на ПК — второй лучший старт в Steam среди эксклюзивов Sony

12 августа, как и планировалось, на ПК вышла Marvel’s Spider-Man Remastered в 2018 году — один из самых известных эксклюзивов Sony вышел одновременно в Steam и Epic Games Store. И стартовала игра Insomniac (с портом помогала Nixxes, ранее отвечавшая за релиз Shadow of the Tomb Raider и Marvel’s Avengers на ПК) очень неплохо, по крайней мере, если отталкиваться от статистики Steam — в еженедельном рейтинге продаж она занимает вторую и третью позиции (дело в том, что Steam считает предзаказ и разные издания отдельно).

Лидером рейтинга продаж Steam уже несколько месяцев подряд является портативный игровой ПК Steam Deck и пока остается неизменным.

Кроме того, 14 августа пиковое количество игроков в Marvel’s Spider-Man в Steam составило 66,4 тыс. — это второй лучший результат среди эксклюзивов Sony на ПК. Первенство пока удерживает God of War с пиковым онлайном в 73+ тыс. игроков, однако Marvel’s Spider-Man Remastered ежедневно стабильно обновляет рекорды пикового онлайн Steam, поэтому у него есть все шансы обойти God of War по этому показателю. Третье место в рейтинге Steam среди эксклюзивов Sony занимает Horizon Zero Dawn (56,5 тысячи), а последнее из известных тайтлов — Days Gone (27,4 тыс.).

ПК-версия Marvel’s Spider-Man вышла 14 августа не только в Steam, но и в Epic Games Store, однако статистика по количеству игроков в магазине недоступна, так что полной картины нет.

Один из факторов успеха Marvel’s Spider-Man на ПК – почти безупречное техническое исполнение. Порт получил поддержку неограниченной частоты кадров, ультрашироких дисплеев (до ультрашироких 21:9 и панорамных 32:9), а также технологий FSR 2.0 и DLSS. Эксперты Digital Foundry по итогам собственного анализа назвали порт почти идеальным. Более того, ПК-версия получила поддержку отражения с трассировкой лучей и новую настройку качества, которой не имела даже версия для PlayStation 5. Иными словами, придраться особенно не к чему — на OpenCritic игра получила 87 баллов из 100 на основные 58 обзоров, и 96 % критиков рекомендуют экшен к прохождению.

Далее в графике Sony стоит Spider-Man: Miles Morales — спин-офф основной игры, посвященный Майлзу Моралесу, близкому другу Питера Паркера. Он должен выйти осенью 2022 года, но точная дата пока неизвестна. Также до конца 2022 года на ПК должны выйти еще несколько эксклюзивов PlayStation — Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy.