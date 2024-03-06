OpenAI говорит, что Илон Маск хотел объединить ее с Tesla для «абсолютного контроля»

Разработчик ChatGPT отклонил претензии миллиардера, изложенные в иске на прошлой неделе. Маск утверждал, что OpenAI якобы сосредоточилась на заработке денег и забыла о первоочередной цели — разработке «искусственного интеллекта на благо человечества».

OpenAI ответила на иск Илона Маска, заявив, что он в свое время хотел получить «абсолютный контроль» над компанией путем ее слияния с Tesla.

«Когда мы обсуждали коммерческую структуру, Илон хотел, чтобы мы объединились с Tesla, чтобы он получил абсолютный контроль, включая «мажоритарный пакет акций, начальный контроль над советом директоров и должность генерального директора», — говорится в заметке от имени соучредителей OpenAI Грега Брокмана, Ильи Суцкевера, Джона Шульмана, Сэма Альтмана и Войцеха Зарембы. «Мы не могли договориться о коммерческой сделке с Илоном, поскольку считали, что любой человек, который получит абсолютный контроль над OpenAI, будет выступать против нашей миссии».

В иске Маск утверждал, что OpenAI фактически стала «дочерней компанией Microsoft с закрытым исходным кодом», которая сосредоточена на том, чтобы зарабатывать деньги, а не приносить пользу человечеству. При этом он добавляет, что стартап отказался от первоначальной некоммерческой миссии, которую он помогал финансировать, что является нарушением контракта.

Несмотря на то, что в жалобе Маска упоминается «учредительное соглашение», официально оно не было обнародовано, а в публикации OpenAI прямо не упоминается вопрос о его существовании.

OpenAI также защищает свое решение не размещать открытый код к своему творению:

«Илон понимал, что миссия не предусматривает использование AGI (общий искусственный интеллект) с открытым кодом», — говорится в заметке.

Компания опубликовала переписку по электронной почте января 2016 года, в которой Суцкевер писал: «Если мы приблизимся к созданию искусственного интеллекта, будет правильным стать менее открытыми», и что «вполне нормально не делиться исследованиями», на что Маск предоставил утвердительный ответ.

Курс Frontend. Frontend розробник може легко створити сторінки вебсайту чи вебдодаток. Тому після курсу ви станете затребуваним фахівцем у сфері, що розвивається. Інформація про курс

В иске Маска есть и другие странные обвинения, такие как то, что GPT-4 является «де-факто собственным алгоритмом Microsoft», который представляет общий искусственный интеллект. OpenAI также отклонила эти заявления в отдельном письме для сотрудников.

OpenAI была основана в 2015 году и на тот момент объявила, что имеет $1 млрд финансирования. Судя по опубликованным старым письмам именно Маск предложил такую цифру, хотя сам предоставил компании меньше $45 млн.

«Нам нужно использовать гораздо большую цифру, чем 100 миллионов долларов, чтобы не казаться безнадежными… Думаю, мы должны сказать, что начинаем с финансирования в размере 1 миллиарда долларов… Я покрою все из того, что не покроют другие инвесторы».

Дальнейший уход Маска и отказ от обещанного финансирования стали проблемными для OpenAI — поскольку разработка крупномасштабных моделей искусственного интеллекта, таких как генератор изображений DALL-E и серия GPT, требовала много средств. В конце концов в 2019 году стартап объявил о создании новой коммерческой организации для финансирования исследований и начал работать с Microsoft, которая предоставила миллиарды долларов финансирования и ресурсы, одновременно обеспечив себе эксклюзивные лицензии на использование технологий OpenAI в собственных продуктах.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!