Новости WTF 05.09.2023 в 08:52

Маск назвал Burning Man «лучшим искусством на Земле» – на фоне наводнений, заблокировавших тысячи людей в пустыне (один – погиб)

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Илон Маск высоко оценил Burning Man – правда, снова загнал себя в неловкое положение, проигнорировав последние события на фестивале.

«Burning Man – уникальный. Трудно описать для тех, кто никогда там не был. Лучшее искусство на Земле‎», – написал Маск.

Нынешний фестиваль в пустыне завершился трагедией – тысячи людей оказались заблокированными в пустыне Невады из-за проливных наводнений, а один погиб (хотя причины не связывают с погодой).

Интересно, что свой комментарий Маск оставил под видео, никак не связанным с фестивалем. На ролике показан фрагмент «из грязевого шоу Balengiaga» на неделе моды в Париже, которую другой шутник решил подписать так:

«‎Сейчас я нахожусь на Burning Man и, несмотря на неожиданные вызовы, некоторым артистам удалось устроить импровизированное дефиле. Я глубоко вдохновлен изобретательностью этого сообщества».

Сама соцсеть добавила примечание, что видео не касается фестиваля Burning Man, но Маск, похоже, проигнорировал это.

Учасник Burning Man пробирається по багнюці у Блек-Рок-Сіті в пустелі Невада, 2 вересня 2023 року. Фото: Reuters
Участник Burning Man пробирается по грязи в пустыне Невады, 2 сентября 2023 года. Фото: Reuters

В связи с тяжелыми погодными условиями и трагедией фестиваль был приостановлен, хотя планировали открытие в понедельник утром. Согласно веб-сайту Burning Man, фестиваль – это «временная столица сообщества, искусства, самовыражения и самообеспечения». Шестидневное мероприятие в пустыне Блэк Рок должно было продолжаться с 27 августа по 4 сентября.

«Верни Twitter!». Илона Маска освистала толпа на геймерском турнире по Valorant

Посты
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
Маск назвал Burning Man «лучшим искусством на Земле» – на фоне наводнений, заблокировавших тысячи людей в пустыне (один – погиб)
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Источник: Independent

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Як я вибирав бюджетний стилус для iPad
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Посты
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Посты
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить