Маск назвал Burning Man «лучшим искусством на Земле» – на фоне наводнений, заблокировавших тысячи людей в пустыне (один – погиб)

Илон Маск высоко оценил Burning Man – правда, снова загнал себя в неловкое положение, проигнорировав последние события на фестивале.

Нынешний фестиваль в пустыне завершился трагедией – тысячи людей оказались заблокированными в пустыне Невады из-за проливных наводнений, а один погиб (хотя причины не связывают с погодой).

I’m currently stranded at Burning Man, along with thousands of others.

Despite the unexpected challenges, some artists managed to put together an impromptu catwalk show. The “I’m in the mud” show is a metaphor for trying stuff and always learning.

I’m deeply inspired by the… pic.twitter.com/ZK7Z7nK79B

— Ana Mostarac (@anammostarac) September 3, 2023