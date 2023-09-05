Маск назвал Burning Man «лучшим искусством на Земле» – на фоне наводнений, заблокировавших тысячи людей в пустыне (один – погиб)

Илон Маск высоко оценил Burning Man – правда, снова загнал себя в неловкое положение, проигнорировав последние события на фестивале.

«Burning Man – уникальный. Трудно описать для тех, кто никогда там не был. Лучшее искусство на Земле‎», – написал Маск.

Нынешний фестиваль в пустыне завершился трагедией – тысячи людей оказались заблокированными в пустыне Невады из-за проливных наводнений, а один погиб (хотя причины не связывают с погодой).

I’m currently stranded at Burning Man, along with thousands of others. Despite the unexpected challenges, some artists managed to put together an impromptu catwalk show. The “I’m in the mud” show is a metaphor for trying stuff and always learning. I’m deeply inspired by the… pic.twitter.com/ZK7Z7nK79B — Ana Mostarac (@anammostarac) September 3, 2023

Интересно, что свой комментарий Маск оставил под видео, никак не связанным с фестивалем. На ролике показан фрагмент «из грязевого шоу Balengiaga» на неделе моды в Париже, которую другой шутник решил подписать так:

«‎Сейчас я нахожусь на Burning Man и, несмотря на неожиданные вызовы, некоторым артистам удалось устроить импровизированное дефиле. Я глубоко вдохновлен изобретательностью этого сообщества».

Сама соцсеть добавила примечание, что видео не касается фестиваля Burning Man, но Маск, похоже, проигнорировал это.

В связи с тяжелыми погодными условиями и трагедией фестиваль был приостановлен, хотя планировали открытие в понедельник утром. Согласно веб-сайту Burning Man, фестиваль – это «временная столица сообщества, искусства, самовыражения и самообеспечения». Шестидневное мероприятие в пустыне Блэк Рок должно было продолжаться с 27 августа по 4 сентября.

Источник: Independent