«Верни Twitter!». Илона Маска освистала толпа на геймерском турнире по Valorant

Владелец обновленной соцсети X, ранее известной как Twitter, неожиданно появился на финале мирового чемпионата по киберспорту Valorant – однако это, похоже, не пришлось по душе другим гостям.

На ролике, опубликованном пользователем X Джейком Лаки, на тускло освещенном фрагменте, где комментаторы обсуждают предыдущую игру, камера внезапно показывает сидящего в зале Илона Маска, который аплодирует. За эти 4 секунды демонстрации миллиардера зал, как сообщает Insider, заполнился свистом и возгласами «Верни Twitter!».

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting «bring back Twitter» lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV

— Jake Lucky (@JakeSucky) August 26, 2023