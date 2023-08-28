Новости WTF 28.08.2023 в 10:04

«Верни Twitter!». Илона Маска освистала толпа на геймерском турнире по Valorant

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Верни Twitter!». Илона Маска освистала толпа на геймерском турнире по Valorant

Владелец обновленной соцсети X, ранее известной как Twitter, неожиданно появился на финале мирового чемпионата по киберспорту Valorant – однако это, похоже, не пришлось по душе другим гостям.

На ролике, опубликованном пользователем X Джейком Лаки, на тускло освещенном фрагменте, где комментаторы обсуждают предыдущую игру, камера внезапно показывает сидящего в зале Илона Маска, который аплодирует. За эти 4 секунды демонстрации миллиардера зал, как сообщает Insider, заполнился свистом и возгласами «Верни Twitter!».

«Откуда это? Точно не отсюда, конечно», – сказал один из комментаторов, пытаясь вернуть внимание зрителей на игру.

Маск присутствовал на мероприятии KIA Forum в Лос-Анджелесе со своим сыном, с которым позировал для фотографий вне арены. И хотя появление на турнире было довольно коротким, в интернете оно не осталось не замеченным. Более 3 миллионов человек смотрели прямую трансляцию чемпионата на стриминговой платформе Twitch, а на X начали распространять ролики с Илоном с насмешливыми подписями.

В июле Илон Маск взялся за ребрендинг Twitter на X – программу «для всего», похожую на китайский WeChat. Были анонсированы платежные функции в приложении и исключительно темная тема, однако изменения коснулись пока только логотипа, названия соцсети и вывески на штаб-квартире в Сан-Франциско (с последней возникают проблемы – сначала Маску снять старое название помешала полиция, а затем оштрафовали за слишком яркую новую вывеску и заставили ее снять).

Противоречивый ребрендинг также повлек за собой временную блокировку сайта в Индонезии в соответствии с законами страны о запрете порнографии и азартных игр, а сам Илон взялся отбирать уникальные аккаунты у пользователей – в частности у @x и @music (без предупреждения и вознаграждения).

X (бывший Twitter) уберет возможность блокировать других пользователей – Маск говорит, что функция «не имеет смысла»

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

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