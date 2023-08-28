«Верни Twitter!». Илона Маска освистала толпа на геймерском турнире по Valorant

Владелец обновленной соцсети X, ранее известной как Twitter, неожиданно появился на финале мирового чемпионата по киберспорту Valorant – однако это, похоже, не пришлось по душе другим гостям.

На ролике, опубликованном пользователем X Джейком Лаки, на тускло освещенном фрагменте, где комментаторы обсуждают предыдущую игру, камера внезапно показывает сидящего в зале Илона Маска, который аплодирует. За эти 4 секунды демонстрации миллиардера зал, как сообщает Insider, заполнился свистом и возгласами «Верни Twitter!».

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting «bring back Twitter» lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV — Jake Lucky (@JakeSucky) August 26, 2023

«Откуда это? Точно не отсюда, конечно», – сказал один из комментаторов, пытаясь вернуть внимание зрителей на игру.

Маск присутствовал на мероприятии KIA Forum в Лос-Анджелесе со своим сыном, с которым позировал для фотографий вне арены. И хотя появление на турнире было довольно коротким, в интернете оно не осталось не замеченным. Более 3 миллионов человек смотрели прямую трансляцию чемпионата на стриминговой платформе Twitch, а на X начали распространять ролики с Илоном с насмешливыми подписями.

В июле Илон Маск взялся за ребрендинг Twitter на X – программу «для всего», похожую на китайский WeChat. Были анонсированы платежные функции в приложении и исключительно темная тема, однако изменения коснулись пока только логотипа, названия соцсети и вывески на штаб-квартире в Сан-Франциско (с последней возникают проблемы – сначала Маску снять старое название помешала полиция, а затем оштрафовали за слишком яркую новую вывеску и заставили ее снять).

Противоречивый ребрендинг также повлек за собой временную блокировку сайта в Индонезии в соответствии с законами страны о запрете порнографии и азартных игр, а сам Илон взялся отбирать уникальные аккаунты у пользователей – в частности у @x и @music (без предупреждения и вознаграждения).