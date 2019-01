Маск показал готовый экспериментальный космический корабль SpaceX Starship. Его первый «прыжок» состоится в ближайшие два месяца

На прошлых выходных Илон Маск опубликовал в твиттере компьютерное изображение, дающее представление о том, как будет выглядеть экспериментальный экземпляр будущего космического корабля Starship. Тогда же мы видели множество фотографий процесса сборки прототипа ракеты Starship на территории строящегося сейчас космодрома SpaceX в Бока Чика. И вот сейчас стало известно, что этот самый экспериментальный экземпляр уже готов к выполнению испытательной программы. Илон Маск опубликовал уже не рендер, а живой снимок, на которой запечатлена тестовая версия Starship в полностью собранном виде.

SpaceX first Starship hopper under Texas Boca Chica Beach's cloudy sky. @elonmusk #Starship #SpaceX pic.twitter.com/hVg5Ken7Vp

Позже это фото было дополнено видеороликом. Его сняла девушка, проезжавшая на автомобиле возле площадки SpaceX в Бока Чика, где сейчас установлен Starship. Судя по ее твиттеру, она пристально следила за тем, как проходила сборка аппарата.

Как видим, тестовый образец Starship получился практически в точности такой, как был показан на рендере. Разве что поверхность выглядит не столь полированной, как на компьютерном изображении. Но это уже мелочи.

Тестовый прототип Starship предназначен для проверки технических решений в суборбитальных полетах. SpaceX ранее говорила, что программа испытательных полетов Starship будет аналогична Grasshopper, экспериментальной ракете, которая использовалась для отработки технологий многоразового использования первой ступени Falcon 9 в начале 2010-х годов.

Starship Hopper will do vertical flight tests similar to the Falcon 9 Hopper https://t.co/5dCrGFqymR

— Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2019