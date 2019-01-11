Маск показал готовый экспериментальный космический корабль SpaceX Starship. Его первый «прыжок» состоится в ближайшие два месяца

На прошлых выходных Илон Маск опубликовал в твиттере компьютерное изображение, дающее представление о том, как будет выглядеть экспериментальный экземпляр будущего космического корабля Starship. Тогда же мы видели множество фотографий процесса сборки прототипа ракеты Starship на территории строящегося сейчас космодрома SpaceX в Бока Чика. И вот сейчас стало известно, что этот самый экспериментальный экземпляр уже готов к выполнению испытательной программы. Илон Маск опубликовал уже не рендер, а живой снимок, на которой запечатлена тестовая версия Starship в полностью собранном виде.

Позже это фото было дополнено видеороликом. Его сняла девушка, проезжавшая на автомобиле возле площадки SpaceX в Бока Чика, где сейчас установлен Starship. Судя по ее твиттеру, она пристально следила за тем, как проходила сборка аппарата.

Как видим, тестовый образец Starship получился практически в точности такой, как был показан на рендере. Разве что поверхность выглядит не столь полированной, как на компьютерном изображении. Но это уже мелочи.

Тестовый прототип Starship предназначен для проверки технических решений в суборбитальных полетах. SpaceX ранее говорила, что программа испытательных полетов Starship будет аналогична Grasshopper, экспериментальной ракете, которая использовалась для отработки технологий многоразового использования первой ступени Falcon 9 в начале 2010-х годов.

Starship Hopper will do vertical flight tests similar to the Falcon 9 Hopper https://t.co/5dCrGFqymR — Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2019

Собственно, в нескольких последующий твитах Маск подтвердил, что тестовый Starship по аналогии с Falcon 9 Hopper будет выполнять вертикальные подъемы (прыжки) на небольшую высоту с последующим возвращением и мягкой посадкой обратно на землю. Он также отметил, что финальная версия Starship, которая будет использоваться для орбитальных полетов будет выше, ее носовая часть будет иметь более плавный изгиб, а поверхность будет более гладкой и полированной. На прошлой неделе Маск также говорил, что пилотируемые версии Starship будут иметь иллюминаторы и прочие элементы.

Первый тестовый запуск Starship должен пройти в ближайшие два месяца, а вскоре после этого должна состояться презентация корабля SpaceX нового поколения, который должен в будущем заменить весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальной системой не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.

Источник: Илон Маск Twitter