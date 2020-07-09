Маск: «Уже в этом году автопилот Tesla дорастет до наивысшего пятого уровня»





Илон Маск известен своей привычкой называть нереалистичные сроки реализации проектов — еще в конце 2015 года он заявил, что автомобили Tesla станут полностью самоуправляемыми и смогут передвигаться без какой-либо помощи водителя через два года. Пока этого не произошло, но лидер Tesla уверен, что эта амбициозная цель точно будет достигнута в этом году. Соответствующее заявление прозвучало на открывшейся сегодня в онлайн-формате ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

Сейчас признанным мировым стандартом оценки возможностей технологий автоматического вождения служит классификация, разработанная сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). Шкала SAE включает пять уровней автономности. Полной автономности соответствует условный пятый уровень. И Маск уверен, что фирменная система Autopilot дорастет до высшего пятого уровня уже в этом году.

«Я по-прежнему убежден, что в этом году у нас будет базовая функциональность, соответствущая пятому уровню автономности [по классификации SAE — прим. ред.]. По-моему, нет никаких фундаментальных проблем, мешающих Tesla достичь пятого уровня автономности. Есть множество мелких проблем, и есть некоторые трудности, связанные с решением всех этих мелких проблем с последующим объединением всех элементов системы воедино, и в итоге получается длинный хвост проблем, которые нужно решить». Илон Маск, основатель и глава Tesla

Оценка Маска по поводу реализации полноценного автопилота резко контрастирует с мнением Waymo («дочка» Alphabet, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения) — недавно компания признала, что еще нескоро сможет обходиться без страхующих водителей в рамках своего сервиса роботакси. Еще один видный игрок сегмента самоуправляемых авто — Cruise Automation (подразделение General Motors), изначально планировавшее выпустить самоуправляемый автомобиль без руля и педалей в 2019 году, отказалось от этих планов и пока не называло новых сроков запуска подобного сервиса.

Буквально на прошлой неделе Илон Маск написал в своем твиттере, что в течение двух-четырех месяцев Tesla должна выпустить крупное функциональное обновление автопилота, в рамках которого программная составляющая системы была полностью переделана. Судя по всему, под этим обновлением Маск подразумевал тот самый пакет «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций) — мы рассказывали о нем в этой заметке.

Месяцем ранее Андрей Карпатый, руководитель подразделения Tesla, занимающегося разработкой искусственного интеллекта и системы Autopilot, рассказал о преимуществах выбранного Tesla подхода.

Источник: Bloomberg