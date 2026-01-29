Стейблкоины, токенизация, финансовые институты: Ripple назвала "три кита" криптоиндустрии в 2026 году

По прогнозу криптокомпании Ripple, 2026 год станет переломным для криптовалют: цифровые активы превратятся в полноценную часть финансовой инфраструктуры. Ключевые драйверы — стейблкоины, токенизированные активы и автоматизация финансов через ИИ.





В Ripple считают, что за несколько лет лидеры криптоиндустрии заложили техническую и регуляторную базу для масштабного роста. Поэтому, в 2026 году банки, корпорации и финансовые провайдеры начнут массово переходить от пилотных проектов к полноценному использованию блокчейн-решений. Криптовалюты больше не рассматриваются только как спекулятивный актив — они становятся операционным слоем финансов.

К концу 2026 года на балансах компаний сосредоточится более $1 трлн в цифровых активах, а около 50% компаний из списка Fortune 500 будут иметь формализованные стратегии работы с ними. Речь идет не только о владении криптовалютами, а об активном участии в токенизированных активах, цифровых казначействах, стейблкоинах, ончейн-гособлигациях (T-bills — токенизированные аналоги казначейских бумаг) и программируемых финансовых инструментах.

Фактические данные уже подтверждают этот тренд. Опрос Coinbase в 2025 году показал, что 60% компаний Fortune 500 работать над блокчейн-инициативами. Более 200 публичных компаний включили биткоин в свои казначейские стратегии. Количество компаний с цифровыми казначействами активов (DAT) возросло с четырех в 2020 году до более 200 сегодня, причем почти 100 из них появились только в 2025 году.

Отдельным катализатором стали биржевые фонды. В 2025 году было запущено более 40 крипто-ETF, но они до сих пор составляют лишь 1-2% всего ETF-рынка США. Это, по мнению Ripple, свидетельствует о значительный потенциал дальнейшего роста институционального участия. Рынки капитала также готовятся к переходу в ончейн. В 2026 году одним из ключевых сценариев станет мобильность обеспечения — использование токенизации для более быстрых расчетов. Ожидается, что 5-10% расчетов на рынках капитала перейдут в блокчейн-сети.

Ripple отдельно подчеркивает В США принятие закона GENIUS Act фактически запустило эру цифрового доллара. Регулируемые стейблкоины, в частности Ripple USD (RLUSD), рассматриваются как стандарт для круглосуточных глобальных платежей и источник обеспечения для финансовых рынков. Компания также получила условное одобрение от OCC на создание Ripple National Trust Bank.

По данным исследований, в 2024 году B2B-платежи стали крупнейшим реальным кейсом использования стейблкоинов с годовым объемом $76 млрд против менее чем $100 млн в месяц в начале 2023 года. На этом фоне компании имеют более $700 млрд «замороженного» оборотного капитала на балансах S&P 1500 и более €1,3 трлн в Европе, и именно стейблкоины могут разблокировать эту ликвидность в реальном времени.

Отдельно прогнозируется консолидация кастодиального рынка. В 2025 году объем M&A в криптоиндустрии достиг $8,6 млрд. В 2026 году более половины из 50 крупнейших банков мира, как ожидается, формализуют новые кастодиальные партнерства из-за ужесточения регуляторных требований и перехода к мультикастодиальным моделям. В итоге Ripple прогнозирует, что 2026 год запомнится как момент, когда криптовалюты и блокчейн окончательно станут базовой инфраструктурой мировых финансов, все чаще работая в связке с ИИ.

Источник: Ripple.com