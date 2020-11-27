Материнские платы с чипсетами X470 и B450 получат официальную поддержку CPU AMD Ryzen 5000 лишь в январе, а поддержка Smart Access Memory так и останется неофициальной





В интернете ходили слухи о поддержке процессора AMD Ryzen 5000 и Smart Access Memory на материнских платах X470 и B450. Теперь же стало известно, что выход официальных прошивок для плат, которые добавят поддержку указанных возможностей, запланирован только на январь 2021 года.

Пока что поддержку настольных процессоров серии AMD Ryzen 5000 и функции Smart Access Memory обеспечивают только материнские платы на базе чипсетов AMD X570 и B550. Материнские платы с чипсетами X470 и B450 пока что официально такой поддержкой не обладают. Хотя некоторые производители уже выпустили предварительные версии BIOS с такой поддержкой, они основаны на более старой прошивке AGESA, а не на официальной прошивке.

Такие неофициальные прошивки для своих материнских плат выпустили компании ASRock и Gigabyte. Их версии BIOS основаны на базе AGESA 1.1.0.0. ASUS использовала в качестве основы для своих версий BIOS прошивку AGESA 1.1.8.0. Хотя AMD сообщила производителям материнских плат, что прошивка AGESA 1.1.8.0 не предназначена для выпуска потребителям, им следует дождаться более новой версии, которая выйдет в январе. На текущий момент разрабатывается прошивка AGESA 1.1.9.0, однако предполагается, что она выйдет в публичный доступ в качестве версии AGESA 1.2.0.0, и именно она станет основой для официальной поддержки настольных процессоров AMD Ryzen 5000 для материнских плат на базе наборов системной логики X470 и B450.

Также сообщается, что некоторые производители намерены выпустить неофициальные версии BIOS для своих более старых материнских плат серии 300, включая модели на базе чипсетов X370 и A320. Более того, производители говорят, что они заинтересованы в добавлении соответствующей поддержки и для более старых моделей материнских плат.

С поддержкой Smart Access Memory всё немного сложнее. ASRock уже заявила, что хотя поддержка настольных процессоров AMD Ryzen 5000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450 будет официальной, поддержка Smart Access Memory так и останется неофициальной. Дело в том, что сама AMD заявляла, что для полного раскрытия потенциала этой функции требуется протокол PCIe Gen 4. Хотя её можно использовать и через PCIe Gen 3, но эффективность будет ниже.

В YouTube уже можно найти ролики, которые показывают возможность работы Smart Access Memory на материнской плате ASRock B450 Steel Legend. Другие производители материнских плат, включая MSI, Gigabyte и ASUS, также намерены добавить поддержку AMD SAM на свои материнские платы серии 400. Но, опять же, это будет неофициальная поддержка.

Источник: wccftech