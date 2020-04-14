МАУ начала осуществлять грузоперевозки в своих пассажирских самолетах Boeing 737 и Boeing 767, используя не только багажное отделение, но и салоны [видео]





В условиях существенного снижения пассажирских авиаперевозок и повышения спроса на грузовые рейсы авиакомпания Международные авиалинии Украины начала выполнять грузовые перелеты с размещением грузов не только в багажных отделениях, но и в салонах самолетов. Первый такой рейс состоялся 8 апреля — была выполнена доставка из Китая в Украину товаров медицинского назначения по заказу коммерческой компании. Рейс осуществлялся на Boeing 767.

Для нового типа грузоперевозок авиакомпания будет задействовать самолеты Boeing 767 и Boeing 737. Отмечается, что в Boeing 737 можно совокупно перевезти до 20 тонн веса, а в Boeing 767 — до 29 тонн.

«Принципиально важным моментом является объем перевозимого груза в пассажирских воздушных судах. Максимальная эффективность использования внутреннего пространства воздушного судна зависит от правильного пакетирования груза в коробки определенного размера, их размещения и крепления. Например, при свободной компоновке, в Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м, а в Boeing 767 — около 160 куб. м грузов», — прокомментировали в МАУ.

Также в авиакомпании МАУ сообщили, что по итогам 2019 года флот МАУ перевез 14205 тонн грузов, благодаря чему авиакомпания стала основным грузоперевозчиком для аэропорта Борисполь.

Cargo Авіакомпанія МАУ є для аеропорту "Бориспіль" головним вантажоперевізником за підсумками 2019 року, оскільки більшість вантажів доставлялася в багажних відділеннях пасажирських повітряних суден 👍 Наприклад, у 2019 році МАУ перевезла 14 205 441 кг вантажів. Дана цифра більше ніж у два рази перевищує обсяг вантажів, привезений спеціалізованою вантажною авіакомпанією в аеропорт "Бориспіль" ✈✈✈Зараз, коли пасажирські рейси не здійснюються, авіакомпанія МАУ прийняла рішення про виконання вантажних рейсів з розміщенням вантажів у салонах повітряних суден і в багажному відділенні. Такі рейси виконуються на своїх повітряних суднах Boeing 767 і Boeing 737.При цьому, в Boeing 737 можна сукупно перевезти до 20 000 кг ваги, а в Boeing 767 до 29 000 кг ваги 💪Принципово важливим моментом є об’єм вантажу, що перевозиться в пасажирських повітряних суднах (це особливо важливо для вантажів, що перевозяться в пасажирській кабіні, оскільки розміщення вантажів має строго відповідати нормам авіаційної безпеки). Максимальна ефективність використання внутрішнього простору повітряного судна залежить від правильного пакетування вантажу в коробки певного розміру, їх розміщення і кріплення. Наприклад, при вільному компонуванні, в Boeing 737 можна сукупно перевезти близько 70 куб. м, а в Boeing 767 — близько 160 куб.м вантажів. Наш підрозділ вантажних перевезень відкритий до співпраці та на зв’язку за номером +38 044 593 76 21 🤝🤝🤝Як вже повідомляли, перший крок зроблено! Авіакомпанія МАУ 8 квітня 2020 року виконала перший вантажний рейс на пасажирському повітряному судні Boeing 767 і привезла в Україну з Китаю товари медичного призначення на замовлення комерційної компанії. Рухаємося далі! 🙂#ялюблюавіацію #FlyUA Fly UIA Опубліковано Fly UIA Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Еще одна украинская авиакомпания, SkyUp Airlines, также уже успела выполнить несколько грузовых рейсов, доставляя медицинские грузы из Китая и Австрии и коммерческие грузы из Швейцарии.

В свою очередь весь флот авиакомпании «Авиалинии Антонова», включая пять Ан-124 «Руслан» и единственный в мире Ан-225 «Мрия» также заняты гуманитарными перевозками, их график расписан минимум на месяц вперед.

Источник: МАУ, ЦТС