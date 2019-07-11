MediaTek анонсировала высокопроизводительный чипсет i700 для виртуальной реальности, умных домов и автономных роботов





Компания MediaTek подготовила к выпуску новый чипсет i700, предназначенный для применения в сферах дополненной реальности и интернета вещей. Чип получился достаточно производительным даже по меркам смартфонов. Таким образом, можно ожидать его появления в более требовательных решениях, таких как умные дисплеи, высококачественные камеры наблюдения, системы управления доступом, системы распознавания лиц для аутентификации платежей, устройства для спорта и развлечений и даже в некоторых автономных транспортных средствах на фабриках и складах (что-то вроде роботов на складах Amazon).

Чипсет MediaTek i700 включает 8-ядерный процессор, который содержит ядра Cortex-A75 и Cortex-A55, работающие на частоте до 2,2 и 2,0 ГГц, соответственно. GPU IMG PowerVR GM 9446 работает на частоте до 970 МГц. Новинка также оснащена 2-ядерным блоком NPU, который ускоряет распознавание лиц в 5 раз по сравнению с чипсетом предыдущего поколения i500. Устройство поддерживает API Android Neural Networks, а также самые популярные платформы глубокого обучения.

Процессор может быть дополнен оперативной памятью LPDDR4x объёмом до 8 ГБ с частотой до 1866 МГц. Поддерживается возможность подключения одиночной 32-мегапиксельной камеры или двух камер с разрешением до 24 и 16 Мп. В последней конфигурации чип может использовать свой встроенный инструмент определения глубины и оценки расстояния. Оценка позы и отслеживание движения могут использоваться в спортивной сфере и приложениях дополненной реальности. Поддержка работа камеры на скорости 120 кадров в секунду позволяет чипсету отслеживать быстро движущиеся объекты. Поддерживаются стандарты связи Wi-Fi 5 (2×2 802.11ac) и Bluetooth 5.0, также в наличии имеется интегрированный LTE модем Cat. 12.

Первые коммерческие устройства на базе чипсета MediaTek i700 появятся на рынке в 2020 году.

Источник: gsmarena