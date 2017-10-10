Meest Express представил новую услугу доставки покупок из интернет-магазинов в близлежащие точки выдачи Meest Tochka

Компания Meest Express, специализирующаяся на курьерской доставке, представила новый сервис Meest Tochka, который позволит забирать заказанный в интернет-магазинах товар в любых торговых точках или пунктах услуг, подключившихся к сети оператора, а не только в отделениях компании.

Чтобы подключиться к сети Meest Tochka, торговая точка или пункт оказания услуг должны иметь как минимум одного сотрудника, стойку для выдачи отправлений и смартфон с установленным программным обеспечением от Meest Express. С помощью приложения происходит идентификация получателя и контроль передачи ранее оплаченного им пакета.

В Meest Express считают, что этот альтернативный сервис доставки заказов из онлайна выгоден для всех участников. Потребителям он обеспечивает оперативность и удобство доставки товаров из онлайна, к тому же стоимость доставки до Meest Tochka на 15% ниже базовых тарифов компании. Интернет-магазины получают более высокий уровень доверия и лояльности со стороны клиентов, которым они предложат новые способы доставки. Ну, а владельцы подключенных точек получают не только дополнительный заработок за выдачу товаров, но и привлекают новый поток потенциальных клиентов.

Отметим, что график работы пунктов выдачи Meest Tochka зависит от конкретной точки (как правило, это 24/7 или 12/7). После выбора способа доставки в интернет-магазине клиенту на телефон поступит SMS с указанием адреса выдачи и суммы оплаты. Идентификация в точке выдачи происходит с помощью SMS-кода, далее оператор проверяет факт оплаты в фирменном приложении для смартфоны и выдает товар клиенту. Товар может бесплатно храниться на точке до 3 дней, во время получения клиент имеет возможность отказаться от товара после осмотра, составив акт несоответствия с фотофиксацией. После получения товара каждый пункт можно оценить в рейтинговой системе.

Первые такие точки уже работают в Киеве (например, в сети магазинов электроники «Жжук»), также компания ведет переговоры с другими сетями. До конца текущего года Meest Express планирует покрыть территорию Украины сетью из около полутора тысяч Meest Tochka и надеется на еще более интенсивный рост в 2018 году.

Источники: Meest Express, AIN